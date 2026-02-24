مەسرور بارزانی: دووسایدی هەولێر - گۆمەسپان رۆڵێکی گرنگی لە بووژاندنەوەی کەرتی گەشتیاری دەبێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی جەخت دەکاتەوە، دووسایدی (هەولێر - گۆمەسپان) رۆڵێکی گرنگی لە بووژاندنەوەی کەرتی گەشتیاری و کاریگەریی راستەوخۆی لەسەر بازرگانی و ئاوەدانکردنەوەی دەوروبەری هەولێر دەبێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پڕۆژەی ستراتیژیی دووسایدی (هەولێر - گۆمەسپان)ـی بە رووی شۆفێران و هاووڵاتییاندا کردەوە.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" لەبارەی کردنەوەی پرۆژەکە، نووسیویەتی: "خۆشحاڵبووم بە کردنەوەی پرۆژەی دووسایدی هەولێر - گۆمەسپان، کە جگە لە چارەسەرکردنی کێشەی هاتووچۆی دانیشتووانی ناوچەکە، ڕۆڵێکی گرنگی لە بووژاندنەوەی کەرتی گەشتیاری و کاریگەریی راستەوخۆی لەسەر بازرگانی و ئاوەدانکردنەوەی دەوروبەری هەولێر دەبێت."