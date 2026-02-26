لە عێراق تاوەكو ئێستا قوتابییەكان لەناو كەرەڤانەدا دەخوێنن

پێش کاتژمێرێک

لە شاری ناسڕیە، قوتابخانەی "ئەنسارول حوجە" چیرۆکێکی غەمگینی پەراوێزخستنی کەرتی پەروەردەیە. سەرەڕای ئەوەی سەدان قوتابی تێیدا دەخوێنن، بەڵام پۆلەکانیان تەنها چەند کەرەڤانەیەکی کۆنن. ئەم کەرەڤانانە نە پەنجەرەیان هەیە بۆ ئەوەی لە زستاندا قوتابیان لە سەرما بپارێزێت، نە ئامێری فێنککەرەوەشیان تێدایە بۆ هاوینە تاقەتپڕوکێنەکانی باشوور.

کەسوکاری قوتابییەکان باس لەوە دەکەن کە لە ساڵی 2003وە بڕیاری فەرمی بۆ دروستکردنی باڵەخانەی ئەم قوتابخانەیە دراوە. بەڵام لەو کاتەوە تا ئێستا چەندین کابینەی حکوومەت هاتوون و ڕۆیشتوون، بەبێ ئەوەی هەنگاوێکی کردەیی بۆ تەواوکردنی باڵەخانەکە بنێن. ئەم نائومێدییە وایکردووە خەڵکەکە پەنا ببەنە بەر خێرخوازان و داوا بکەن بە هانای منداڵەکانیانەوە بچن.

دیمەنی قوتابخانەکە ساڵانە دووبارە دەبێتەوە؛ حەوشەیەکی گڵاوی و کەرەڤانەی شکاو کە سادەترین خزمەتگوزاری تێدا نییە. ئەم دۆخە بووەتە رێگر لەبەردەم سەرنجی قوتابیان و پرۆسەی خوێندنی قورس کردووە.

یەکێک لە کەسوکاری قوتابیان دەڵێت: "داواکاریم لە هەموو خێرخوازەکان هەیە لە باکوورەوە بۆ باشوور، هیمەتێک بۆ قوتابخانەی ئەنسارول حوجە بکەن. ئەو هەموو حکومەتە هاتن و چوون بەڵام نەیانتوانی باڵەخانەکە تەواو بکەن. ئەم کەرەڤانانە نە بۆ گەرما دەبن و نە بۆ سەرما."

قوتابییەکیش بە دڵپڕییەوە باس لە دۆخی خۆیان دەکات: "قوتابخانەکەمان زۆر خراپە، زستانان سەرمامان دەبێت چونکە پەنجەرەکان شکاون و با و باران دێتە ژوورەوە. هاوینانیش خۆر لەناو چاومان دەدات، لێرە خوێندن زۆر زەحمەتە."

چیرۆکی ئەنسارول حوجە، چیرۆکی ئەو منداڵانەیە کە تەنیا داوای ژینگەیەکی لەباری خوێندن دەکەن. خەڵکی ناوچەکە داوا دەکەن کۆتایی بەم دەردەسەرییە بهێنرێت و بەپەلە قوتابخانەیەکی شیاویان بۆ دروست بکرێت، چونکە منداڵەکان شایەنی ئەوەن لە شوێنێکی شایستەدا داهاتووی خۆیان بونیاد بنێن.