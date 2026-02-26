ئەکبەرحەیدەر: بڕیاریی بە قەزاکردنی گوڵاڵە نا دەستووری و نایاساییە

پێش 22 خولەک

لایەنە سیاسییە کوردستانییەکان بەیەک دەنگ دژی بڕیاریی بە قەزاکردنی گوڵاڵە وەستاونەتەوە و دەڵێن ئەم بڕیارە نادادیی و نا دەستووریە.

پارچەیەکى کوردستانە، ئێرە گوڵاڵەیە، کوردستان 24 بۆیەکەمجارە دیمەنى گوڵاڵە دەگوازێتەوە چونکە لێرە خەریکى تێکدانى دیمۆگرافیاى ناحیەكەن.

بۆیە میدیا قەدەغەیە لێرە، چونکە ژێربەژێر کار بۆ بەقەزابوونى گوڵاڵە دەکرێت، ئەمە باشترین بەڵگەیە تابلۆى باڵەخانەی ناحییەكە بەپەلە کراوە بە قەزا و لەولاشەوە هەر ناحیە نوسراوە، لەسەر فەرمانگەیەکى دیکە، کوردەکانى گوڵاڵە بەگلەیین، دەڵێن کورد لێرە کەم بووە و خەریکە شارەکەشمان لێوەردەگرن.

جومعە شوجاع، دانیشتووی گوڵاڵە بە کوردستان24ـی گوت: پێشتر کورد لێرە زۆربوو، بەڵام ئێستا کورد لێرە نەماوە، دەشڵێت، کورد وەک گوڵە لەناو باخ، کە کورد لێرە نەما وەک ئەوەیە گوڵ لەناو باخ نەما.

سەلام خالیدى ئاماژە بەوەدەدات، ئیستا گوڵاڵە بووەتە قەزا، بەڵام بەداخەوە کورد لێرە نەماوە، گوتیشی، لە چەند گەڕەکێک چەند ماڵێک کورد ماوە، کوردی خۆمان ئێرە جێدەهێڵن و دەڕۆن.

بڕیارى ئەنجوومەنى پارێزگاى دیالە بۆ بەقەزابوونى گوڵالە خانەقینیەکانى توڕەکردووە و لایەنە سیاسیە کوردەکانیشى یەک خستوە، دەڵێن، ئەم بڕیارە ناحەقە و نا دەستورییە.

شێرکۆ میروەیس، بەرپرسى مەڵبەندى یەکیتى لە خانەقین گوتی: هەموو لایەنە سیاسییەکان هاوڕاین پێکەوە و بەیەک دەنگ بەرانبەر ئەم نادادیە بوەستینەوە، ئێمە لە دادگای ئیداریی سکاڵا تۆمار دەکەین، هەورەها چەندین خاڵی نایاسایی لەم نووسراوەدا هەیە.

ئەکبەرحەیدەر، بەرپرسى لقى 15ـی پارتى لە خانەقین دەڵێت، ئەم بڕیارە نا دەستووری و نایاساییە، ئەم ناوچانە ناوچەی کوردستانین، لەدەستووریش ئاماژەی پێدراوە ئەم ناوچانە کێشە لەسەرن، بۆیە دەبێت لە رووی ئیدارەوە دەبێت بە هاوبەشی بەڕێوەببرێن.

خانەقینیەکان ئیترهەڵوێست دەنوێنن، چونکە دەڵێن قەزاکەیان هێندە بچووکراوە ئەمسەر و ئەوسەرى شار دیارە و گوند و ناحییەى لەسەر نەماوە بۆیە هەرەشەى جوڵەى شەقام دەکەن.

نێچیروان حەکیم ، چالاکوانى مەدەنى دەڵێت، ئێمە هەوڵمان داوە بە هەموو شێوەیەک دژی ئەم بڕیارە بوەستین، گوتیشی، ئێمە وەکو چالاکوانەکانی خانەقین چەندین رێکارمان هەیە بۆ ئەوەی جوڵەیەک لە ناو شار دروست بکەین، بۆ ئەوەی ئەم بڕیارە دوابخرێت، چونکە نوێنەرانی کوردیش لە هەواڵی چارەسەرکردنی کێشەکەدان.

بۆ ئەوەی ناحیەیەک بکرێتە قەزا، دەبێت ژمارەی دانیشتووانەکەی سەروو 50 هەزار کەس بێت و رەزامەندیی حکوومەتی خۆجێیی، پارێزگار و ئەنجوومەنی پارێزگای هەبێت، بەڵام بێ گەڕانەوە بۆ ئەو دامەزراوانە، وەزارەتی پلاندانانی عێراق بڕیاری بەقەزابوونی بۆ قەرەتەپەش دەرکردووە کە تەنیا 46 هەزار کەسە لایەنە کوردستانییەکانیش پێشوەختە ئاگاداری ئەو بڕیارە نەبوون و هۆشداریش لە 'لێکەوتەی خراپی' بڕیارەکە دەدەن لەبەقەزابوونى گوڵاڵە و قەرەتەپە.