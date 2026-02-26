لە پاکستان نزیکەی 20 پۆلیس و هاووڵاتی مەدەنی کوژران

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 26ـی شوباتی 2026، بەرپرسانی پۆلیسی پاکستان رایانگەیاند؛ لە ئەنجامی شەپۆلێکی هێرشی چەکداری لە ناوچە سنوورییەکانی باکووری رۆژئاوای وڵاتەکە، لە ماوەی دوو رۆژی رابردوودا نزیکەی 20 کەس کوژراون.

بەرپرسێکی باڵای پۆلیسی پاکستان بە ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێسی راگەیاند، لە ماوەی 48 کاتژمێری رابردوودا لە چەند ناوچەیەکی جیاوازی ویلایەتی "خەیبەر پەختونخوا"، 15 کارمەندی پۆلیس و 4 هاووڵاتی مەدەنی لە هێرشی تێرۆریستیدا گیانیان لەدەستداوە.

ئەو بەرپرسە بنکەکەی لە شاری پێشاوەرە، ئاماژەی بەوەش کرد، جگە لە کوژراوەکان، دوو ئەفسەری پۆلیس لەلایەن چەکدارەکانەوە رفێندراون و تا ئێستا چارەنووسیان نادیارە.

لە بەرانبەردا، سوپای پاکستان رایگەیاند؛ هێزەکانیان لە چوار ئۆپەراسیۆنی جیای بەرپەرچدانەوەدا لە ناوچەکە، توانیویانە 26 چەکدار بکوژن. ئەم پێکدادانانە تەنیا چەند رۆژێک دوای ئەوە دێت هێزە سنوورییەکانی ئەفغانستان و پاکستان لەسەر هێڵی سنووری بە سەختی بەشەڕ هاتن و هەردوولا یەکتریان بە دەستپێشخەری لە توندوتیژییەکان تۆمەتبار کرد.

گرووپی چەکداری پاکستان (TTP) بەرپرسیارێتی زۆربەی هێرشەکانی ئەم دواییەی گرتووەتە ئەستۆ. ئەم گرووپە لە دوای گەڕانەوەی تاڵیبانی ئەفغانستان بۆ سەر دەسەڵات لە ساڵی 2021، چالاکییە چەکدارییەکانی لە ناوخۆی پاکستان بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد کردووە.

حکوومەتی پاکستان بە فەرمی تاڵیبانی ئەفغانستان تۆمەتبار دەکات بەوەی رێگری لەو گرووپە چەکدارانە ناکات کە خاکی ئەفغانستان بۆ داڕشتنی پلان و ئەنجامدانی هێرش لە ناو پاکستان بەکاردەهێنن. بەڵام کابول بەردەوام ئەم تۆمەتانە رەتدەکاتەوە.

لە مانگەکانی رابردوودا، ویلایەتەکانی خەیبەر پەختونخوا و بەلووچستان بوونەتە مەیدانی تەقینەوە، کەمین و هێرشی چەکداری بۆ سەر هێزە ئەمنییەکان. ئەم دۆخە پەیوەندییە دیپلۆماسییەکانی نێوان هەردوو وڵاتی دراوسێی زیاتر ئاڵۆز کردووە، بەتایبەت دوای ئەوەی سوپای پاکستان چەندین جار بنکەکانی چەکدارانی لە ناو خاکی ئەفغانستان بۆردومان کردووە.