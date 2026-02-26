لایەن کوردییەکانی خانەقین لە هەولێر کۆدەبنەوە و هۆشداری لە پیلانێکی مەترسیدار دەدەن

پێش 13 خولەک

ئەمڕۆ لە شاری هەولێر، حزب و لایەنە سیاسییە کوردستانییەکانی سنووری قەزای خانەقین کۆبوونەوەیەکی تایبەتیان ئەنجامدا بۆ تاوتوێکردنی ئەو گۆڕانکارییە ئیداریی و جوگرافییانەی کە لە ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم لە سنووری پارێزگای دیالە ئەنجام دەدرێن.

پێنجشەممە 26ـی شوباتی 2026، نەجمەدین ئەحمەد، کارگێڕی مەڵبەندی سۆسیالیست لە خانەقین، بە کوردستان24ـی گوت: "پیلانێکی مەترسیدار لە ئارادایە بۆ بچووککردنەوەی سنووری کارگێڕیی قەزای خانەقین، ئەوەی ئێستا دەکرێت تەواوکاری ئەو سیاسەتی تەعریبەیە کە لە سەردەمی رژێمی پێشوو دەستی پێکردبوو."

ئاماژەی بەوەش کرد،"هەوڵ هەیە بۆ ئەوەی ناحیەکانی وەک (قەرەتەپە و گوڵاڵە) بکرێن بە قەزا و ناحیەی (سەعدیە) و چەند گوندێکی دەوروبەری خانەقین لە قەزاکە داببڕێنرێن، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی خانەقین وەک ناوەندێکی کوردیی گرنگ لە ناوچەکە لاواز بکرێت و سنوورەکەی تەنها بۆ ناوەندی شارەکە کەم بکرێتەوە.

لایەنە سیاسییەکانی خانەقین جەخت دەکەنەوە کە بەپێی دەستووری عێراق و ماددەی 140، نابێت هیچ گۆڕانکارییەکی ئیداریی لەم ناوچانەدا بکرێت تاوەکو کێشەی ناوچە جێناکۆکەکان یەکلا دەکرێتەوە، نەجمەدین ئەحمەد گوتیشی: "ئەم بڕیارانە نایاسایین و پێشێلکارییەکی روونی دەستوورن."

لە کۆبوونەوەکەدا، لایەنە سیاسییەکانی خانەقین داوایان لە سەرۆک کۆماری عێراق، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، سەرۆکی حکوومەتی هەرێم و سەرجەم سەرکردە سیاسییەکان کرد کە بێنە سەر خەت و لە رێگەی دادگای فیدراڵییەوە تانە لەم بڕیارانە بگرن و رێگری بکەن لە جێبەجێکردنیان.

هەروەها جەختیان لە گرنگیی "یەکڕیزیی لایەنە کوردییەکان" کردەوە لە ناوچە جێناکۆکەکان (خانەقین، کەرکوک، خورماتوو و دەشتی نەینەوا)، چونکە بە وتەی ئەوان، تەنها بە یەکدەنگی دەتوانرێت رێگری لەم "پیلانە نوێیانەی تەعریب" بکرێت کە دەیانەوێت دیمۆگرافیای ناوچەکە بگۆڕن.