حکوومەتی عێراق: کوژرانی خامنەیی پێشێلکارییەکی نێودەوڵەتییە

پێش 23 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 01ـی ئاداری 2026، باسم عەوادی، گوتەبێژی حکوومەتی فیدراڵ لە راگەیەنراوێکدا هەواڵی کوژرانی خامنەیی، رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێرانی بڵاو کردەوە و بەم بۆنەیەشەوە سێ رۆژ ماتەمینی گشتی لە سەرانسەری عێراقدا راگەیاند.

لە راگەیەنراوەکەی حکوومەتی عێراقدا هاتووە، "بە خەم و پەژارەیەکی زۆرەوە پرسە و سەرەخۆشی لە گەلی ئێران و تەواوی نەتەوەی ئیسلامی دەکەین بەهۆی شەهیدبوونی زانا و موجاهید، ئایەتوڵڵا عەلی خامنەیی".

عەوادی رایگەیاند، "رێبەری باڵای ئێران لە ئەنجامی دەستدرێژییەکی ئاشکرا و کردەوەیەکی مەحکومکراودا شەهید کرا و کردەوەکە پێچەوانەی هەموو دابونەریتە مرۆیی و ئەخلاقییەکانە و پێشێلکردنێکی روونی یاسا نێودەوڵەتییەکانە".

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، حکوومەتی عێراق داوای راگرتنی دەستبەجێ و بێ مەرجی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان دەکات. عەوادی هۆشداری دا، "بەردەوامیی ئەم دۆخە ناوچەکە بەرەو ئاستێکی مەترسیدار و بێ پێشینە لە توندوتیژی دەبات، ململانێکان پەرە پێ دەدات و ئاسایش و ئاشتی نێودەوڵەتی دەخاتە مەترسییەوە".

ئێوارەی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە راگەیەنراوێکدا کوژرانی عەلی خامنەیی راگەیاند. بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممەش، 01ـی ئاداری 2026، میدیای فەرمیی ئێران هەواڵەکەی پشتراست کردەوە.