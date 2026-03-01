سیستانی سەرەخۆشی لە گەلی ئێران دەکات؛ "یەکگرتوو بن"

پێش 12 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 01ـی ئاداری 2026، عەلی سیستانی، مەرجەعی باڵای شیعەکان لە عێراق، لە پەیامێکدا سەرەخۆشی لە گەلی ئێران و موسوڵمانانی جیهان کرد بەبۆنەی کوژرانی عەلی خامەنەیی، رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامیی ئێران.

لە پەیامەکەی سیستانیدا ئاماژە بەوە دراوە، ئێران رووبەڕووی "دەستدرێژییەکی سەربازیی بەرفراوان" بووەتەوە.

مەرجەعی باڵای شیعەکان ستایشی رۆڵی رێبەری کۆچکردووی کردووە و رایگەیاندووە، "پێگەی بەرز و رۆڵی بێوێنەی ئەو کۆچکردووە لە سەرکردایەتیکردنی سیستەمی کۆماری ئیسلامی لە ماوەی ساڵانی درێژخایەندا، بۆ هەمووان ئاشکرایە".

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، سیستانی هۆشداریداوە لە پیلانی دوژمنان و دەڵێت، "بێگومان دوژمنان لە رێگەی شەهیدکردنی ئەوەوە و هێرشی سەربازیی بەرفراوان بۆ سەر وڵات، هەوڵ دەدەن گورز لە ئێرانی ئازیز بوەشێنن".

هەروەها داوای لە گەلی ئێران کردووە لەم دۆخە "سەخت و هەستیارەدا" یەکڕیزی و یەکگرتوویی نیشتمانیی خۆیان بپارێزن و رێگە نەدەن دەستدرێژیکاران بگەن بە "ئامانجە پیسەکانیان".

ئێوارەی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە راگەیەنراوێکدا کوژرانی عەلی خامنەیی راگەیاند. بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممەش، 01ـی ئاداری 2026، میدیای فەرمیی ئێران هەواڵەکەی پشتراست کردەوە.