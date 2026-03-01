پێش کاتژمێرێک

هەڵگریساندنی جەنگی ئەمریكا و ئیسرائیل لە دژی ئێران خەریكە پێشهات و گۆڕانكاری نوێ لەبارەی مۆندیالی 2026 بێنێتە پێشەوە، ئەم جەنگە ئەگەر لەڕووی سیاسییەوە بەخراپ بۆ عێراق لێك بدرێتەوە، بەڵام لە روانگەی وەرزشەوە رەنگە بەخێر بۆ عێراق بشكێتەوە كە تێیدا لە ئەگەری كشانەوەی ئێران لە مۆندیالی داهاتوو عێراق شوێنی دەگرێتەوە.

هێرشە مووشەكییەكانی ئەمریكا و ئیسرائیل لە 24 كاتژمێری رابردوو بۆ سەر ئێران دەرگای خێری بەڕووی هەڵبژاردەی عێراق كردووەتەوە، بە بەڵگەی ئەوەی دەزگای میدیایی تەرەفداری ئێرانی رایدەگەیەنێت هەڵبژاردەی ئێران لە مۆندیالی 2026 دەكشێتەوە و ئامادە نییە لەنێو خاكی ئەمریكا بەشداریی هیچ چالاكییەك بكات، ئەمەش لە كاتێكدایە سەرجەم یارییەكانی ئێران لە قۆناغی كۆمەڵەكانی مۆندیال لەنێو خاكی ئەمریكا دەكرێت.

بەگوێرەی هەمان سەرچاوە، لە ئەگەری كشانەوەی ئێران، راستەوخۆ عێراق لە شوێنی ئێران بۆ مۆندیالی 2026 سەردەكەوێت، بەمەش عێراق لە گرووپی حەوتەم هاوشانی هەڵبژاردەكانی (بەلجیكا، میسر و نیوزلەندا) یاری دەكات، لە بەرامبەردا هەڵبژاردەی ئیماراتیش لە شوێنی عێراق یاریی پلەی ئۆفی پاڵاوتنەكانی مۆندیال دەكات.

لە لایەكی دیكەیشەوە بڕیار وابوو هەڵبژاردەی عێراق لە كۆتایی ئەم هەفتە بە فرۆكەیەكی تایبەت بۆ یاریی پاشكۆی مۆندیال گەشتی مەكسیك بكات، بەڵام بەهۆی داخرانی فرۆكەخانەكانی هەولێر و بەغدا لەگەڵ داخستنی زۆربەی فرۆكەخانەكانی وڵاتانی كەنداو بەهۆی جەنگی نێوان ئەمریكا و ئیسرائیل لە دژی ئێران، هەڵبژاردەی عێراق ناچار دەبێت لە رێگەی وشكانی گەشتی توركیا یان وڵاتێكی دیكەی ناوچەكە بكات پاشان بەرەو مەكسیك گەشت بكات كە بڕیارە لە رۆژی 29ـی ئەم مانگە لە یاریی پلەی ئۆفی مۆندیال رووبەڕووی براوەی یاریی بۆلیڤیا و سۆرینام بێتەوە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، بەهۆی ئەو جەنگەی رووی لە ناوچەكە كردووە، جگە لەوەش دۆخی نێوخۆیی مەكسیك هێشتا كۆنترۆڵ نەكراوە، بۆیە ئەگەری دواخستنی كاتی مۆندیالی 2026 هەیە، بەڵام ماتیاس گرافسترۆم، سكرتێری گشتی فیفا لەمبارەیەوە رایگەیاند كە بە وردی چاودێری دۆخەكە دەكەن، دەشڵێت: ئینفانتینۆ سەرۆكی فیفا و دۆناڵد ترەمپ سەرۆكی ئەمریكا دڵنیاییان داوە كە یارییەكانی مۆندیالی لە كاتی خۆی بەڕێوە دەچێت كە بڕیارە لە رۆژی 11ـی مانگی شەشی ئەمساڵ دەست پێبكات كە تێیدا ئەمریكا، كەنەدا و مەكسیك بە هاوبەشی میوانداریی مۆندیالی 2026ـیان كردووە.