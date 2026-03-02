ناوی حەوت فەرماندەی دیکەی کوژراوی ئێران بڵاوکرایەوە

پێش 11 خولەک

دامەزراوەی پاراستن و بڵاوکردنەوەی زانیارییەکانی موقاوەمە و بەرگریی پیرۆز، لە دووەمین بڵاوکراوەیدا، ناوی ژمارەیەک فەرماندەی دیکەی هێزە چەکدارەکانی ئێرانی بڵاوکردەوە لە هێرشە هاوبەشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ناوچە جیاجیاکانی ئێران کوژراون.

بەگوێرەی ئاژانسی هەواڵی تەسنیم، نزیک لە سوپای پاسداران، لە بڵاوکراوەی دامەزراوەکەدا هاتووە "جارێکی دیکە کۆمەڵێک لە فەرماندەی ئازیز و بوێری هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هێرشی دڕندانەی ئەمریکا و ئیسرائیل شەهید بوون".

ناوی فەرماندە کوژراوەکان:

- لیوا محەممەد شیرازی، فەرماندەی هێزەکانی بەسیج و بەرپرسی نووسینگەی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان.

- لیوا ساڵح ئەسەدی، جێگری سەرۆکی هەواڵگری لە دەستەی ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان.

- لیوا موحسین دەرباغی، جێگری فەرماندەی لۆجستی و پشتیوانیی هێزە چەکدارەکان.

- لیوا ئەکبەر ئیبراهیم زادە، جێگری سەرۆک نووسینگەی ئەرکانی فەرماندەیی باڵای هێزە چەکدارەکان.

- لیوا غوڵامڕەزا رەزاییان، فەرماندەی دەزگای هەواڵگری فەرەج

- لیوا بەهرام حوسێنی موتڵەق، بەرپرسی بەشی پلاندانان و ئۆپەراسیۆنەکان، لە نووسینگەی جێگری سەرۆکی ئۆپەراسیۆنەکان لە دەستەی ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان.

- لیوا حەسەن عەلی تاجیک، سەرۆکی بەشی ئامادەکارییەکان لە دەستەی ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان .

لە بەشی کۆتایی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، دەبێت دوژمنانی ئێران و موسڵمانان دەبێ بزانن کە کاروانی رێگەی ئیمام خومەینی و ئیمام خامنەیی بەردەوام دەبێت و بە کوژرانی ئەم فەرماندانەش کاروانەکە راناوەستێت.