ئیسرائیل سەرکردەیەکی باڵای حزبوڵای کوشت

سەرۆکی لوبنان هاتە دەنگ

پێش کاتژمێرێک

لەگەڵ چڕبوونەوەی هێرشە ئاسمانییەکانی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر خاکی لوبنان، بارودۆخی ناوچەکە چووە قۆناخێکی مەترسیدارەوە. بەگوێرەی دوایین زانیارییەکان، سەرکردەیەکی باڵای حزبوڵا کراوەتە ئامانج و کوژرانی هاووڵاتیانی مەدەنیش روویان لە زیادبوون کردووە.

لە پەرەسەندنێکی نوێدا، سەرچاوە هەواڵییەکان ڕایانگەیاند؛ محەممەد ڕەعد، سەرۆکی فراکسیۆنی پەرلەمانتارانی حزبوڵا لە لوبنان، لە ئەنجامی هێرشێکی ئاسمانی وردی سوپای ئیسرائیلدا گیانی لەدەستداوە. ئەم رووداوە وەک گورزێکی بەهێز بۆ سەر حزبوڵا و هەڵکشانی ئاستی رووبەڕووبوونەوەکان هەژمار دەکرێت.

هاوکات لەگەڵ هێرشەکان، راپۆرتە پزیشکی و خۆجێییەکانی لوبنان ئاشکرایان کردووە، بەهۆی بۆردومانەکانی باشووری وڵاتەوە، 11 کەس کوژراون. کە 7 کەس لە قوربانییەکان ئەندامی یەک خێزانن و لە ماڵەکەی خۆیاندا کراونەتە ئامانج.

لەلایەکی دیکەوە، سوپای ئیسرائیل هۆشدارییەکانی بۆ دانیشتووانی گوند و شارۆچکەکانی باشوور و رۆژهەڵاتی لوبنان دووپات کردووەتەوە و داوای لێکردوون دەستبەجێ ناوچەکانیان چۆڵ بکەن، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ بەردەوامی و فراوانبوونی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان.

لە بەرامبەر ئەم ئاڵۆزییانەدا، جۆزێف عەون، فەرماندەی سوپای لوبنان و سەرۆکی وڵات هەڵوێستێکی توندی نیشاندا و رایگەیاند: "رێگە نادەین خاکەکەمان بۆ ئەو شەڕانە بەکاربهێنرێت کە خەمی گەلی لوبنان نین."

عەون جەختی کردەوە، تەقاندنی موشەک لە خاکی لوبنانەوە لەلایەن گرووپە چەکدارەکانەوە، هەموو ئەو هەوڵە دیپلۆماسی و دەوڵەتییانە تێکدەدات کە مەبەستیان پاراستنی لوبنانە لەو مەترسییەی ناوچەکە دەگەیەنێتە لێواری جەنگێکی گشتگیر. فەرماندەی سوپا هۆشداری دا، بەردەوام بەکارهێنانی لوبنان بۆ ململانێ دەرەکییەکان وڵات دەخاتەبەردەم مەترسی نوێ و جەختی کردەوە: "دەوڵەت و خەڵکی لوبنان دووبارەبوونی ئەزموونە تاڵەکانی جەنگی رابردوو قبوڵ ناکەن."