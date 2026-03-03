سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی نەخۆشخانەی "ماجدیی تایبەت"ـی کردەوە

سیاسی

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی نەخۆشخانەی "ماجدی تایبەت"ـی کردەوە
کوردستان

ئەمڕۆ سێشەممە، 03ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، نەخۆشخانەی "ماجدیی تایبەت" کە یەکێک لە گەورەترین و پێشکەوتووترین پڕۆژە تەندروستییەکانی هەرێمی کوردستان؛ بە شێوەیەکی فەرمی لە هەولێر کردەوە.

ئەم نەخۆشخانەیە کە پڕۆژەیەکی ستراتیژیی (کۆمپانیای ماجدییە) و بە سەرپەرشتیی وەبەرهێنەر (ئەحمەد مەلا قادر ماجدی) جێبەجێ کراوە، سەرمایەکەی دەگاتە 80 ملیۆن دۆلار و ئامانج لێی بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزارییە پزیشکییەکانە بۆ بەرزترین ستانداردی جیهانی.

 

تایبەتمەندییە گشتییەکانی بیناکە:

- رووبەر و قەبارە: نەخۆشخانەکە لەسەر رووبەری 50 هەزار مەتر دووجا دروستکراوە و لە باڵەخانەیەکی مۆدێرنی شەش نهۆمی پێکهاتووە.

- توانای لەخۆگرتن: نەخۆشخانەکە جێگەی 230 قەرەوێڵەی نەخۆشی تێدا دەبێتەوە و بە نوێترین تەکنەلۆژیای سەردەم تەیار کراوە.


خزمەتگوزارییە پزیشکییەکان و بەشە پسپۆڕییەکان:

نەخۆشخانەکە کۆمەڵێک بەشی فراوان و دەگمەن لەخۆ دەگرێت کە چارەسەر بۆ زۆربەی نەخۆشییەکان دابین دەکات، لەوانە:

- بەشی ڕاوێژکارییەکان: زیاتر لە 20 پسپۆڕیی جیاواز لەخۆ دەگرێت، وەک (دڵ، مێشک و دەمار، گورچیلە، کوێرەڕژێنەکان، هەرس، چاو، منداڵان، ئافرەتان، رۆماتیزم، هتد...) لەگەڵ نەشتەرگەرییەکانی (ئێسک و شکان، دڵ و سێنگ، گشتی، قورگ و لووت و گوێ، جوانکاری و نەشتەرگەریی منداڵان).

- بەشی تیشک و دەستنیشانکردن: بە پێشکەوتووترین ئامێرەکانی وەک (MRI 3T)، (MRI کراوە)، (CT Scan) بە توانای 64 و 256 سلایس، ئامێرەکانی تیشک (X-Ray)، سۆنار، مامۆگرافی و فلۆرۆسکۆپی تەیار کراوە.

- یەکە تایبەتمەندەکان: نەخۆشخانەکە خاوەنی یەکەی پێشکەوتووە بۆ قەستەرەی دڵ و مێشک، هەناوبینی (نازووری گەدە و ڕیخۆڵە)، پزیشکی ناوەکی، منداڵی بلووری (IVF)، شوشتنی گورچیلە، و چارەسەری کیمیایی بۆ شێرپەنجە.

- نەشتەرگەری و چاودێری: پڕۆژەکە خاوەنی 12 هۆڵی نەشتەرگەریی مۆدێرن و بەشی چاودێریی چڕ (ICU)ـە کە توانای 27 قەرەوێڵەی هەیە، جگە لە بەشەکانی فریاکەوتن، سووتان، چارەسەری سروشتی و بانکی خوێن.

 

خزمەتگوزاریی مانەوە و ئاسانکارییە گشتییەکان:

بۆ دابینکردنی زۆرترین ئاسوودەیی بۆ نەخۆش و پزیشکان، نەخۆشخانەکە ئەم خزمەتگوزارییانەی دابین کردووە:

- 122 ژووری ئاسایی و 11 ژووری تایبەت (VIP) بۆ نەخۆش.

- مۆتێلێکی تایبەت بۆ نیشتەجێبوونی پزیشکان کە لە 70 ژوور پێکهاتووە.

- بەشەکانی دەرمانخانە، تاقییگە، پزیشکی ددان و سەنتەری جوانکاری.

- ژێرخانێکی کارگێڕیی بەهێز کە پێکهاتووە لە: هۆڵی کۆنفرانس، هۆڵی کۆبوونەوە، ژووری پۆدکاست، ڕێستورانت، کافتریا و پارکینگێکی زۆر فراوان.

- بوونی شوێنی تایبەت بە نیشتنەوەی هەلیکۆپتەر (Helipad) بۆ گواستنەوەی خێرای حاڵەتە لەناکاوەکان.

 

کاریگەریی ئابووری و ڕەخساندنی هەلی کار:

کردنەوەی ئەم نەخۆشخانەیە تەنیا خزمەتێکی تەندروستی نییە، بەڵکوو بوژانەوەیەکی ئابووریشە بۆ ناوچەکە. بەپێی زانیارییەکان، پڕۆژەکە دەبێتە هۆی ڕەخساندنی نزیکەی 420 هەلی کاری ڕاستەوخۆ بۆ کادیرانی پزیشکی، کارگێڕی و تەکنیکی، کە ئەمەش ڕۆڵێکی گرنگی دەبێت لە کەمکردنەوەی ڕێژەی بێکاری و پشتیوانیکردنی تواناکانی ناوخۆ.

 

 
 
 
 
