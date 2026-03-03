ئاسایشی هەولێر دەنگۆی هێرشی درۆنی بۆ سەر وێستگەیەکی سووتەمەنی لە قوشتەپە رەت دەکاتەوە
بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر رونکردنەوەیەکی بڵاو کردەوە سەبارەت بەو ئاگرەی لە وێستگەی سووتەمەنی (راستی) لە سنووری قەزای قوشتەپە کەوتەوە و ئاشکرای کرد کە رووداوەکە پەیوەندی بە هیچ کارێکی سەربازییەوە نییە.
سێشەممە 3ـی ئاداری 2026، ئاسایشی هەولێر راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، "سەبارەت بە ئاگرکەوتنەوە لە وێستگەی بەنزینی (راستی) کە دەکەوێتە یەکتربڕی قەزای قوشتەپە، هاووڵاتییان ئاگادار دەکەینەوە کە رووداوەکە پەیوەندی بە هێرشی درۆنی یان موشەکییەوە نییە."
ئاسایش لە رونکردنەوەکەدا هۆکاری راستەقینەی ڕووداوەکەی خستووتەڕوو و ئاماژەی بەوە داوە کە ئاگرەکە تەنیا بەهۆی شۆرتێکی کارەباییەوە لە مۆلیدەی وێستگەکە دروست بووە.