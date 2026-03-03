چوارچێوەی هەماهەنگی: پێکهێنانی حکوومەت دەبێت لەسەر بنەمای کۆدەنگیی نیشتمانی بێت

پێش 28 خولەک

چوارچێوەی هەماهەنگی، جەختی لە گرنگیی پێکهێنانی حکوومەتێک کردەوە کە بتوانێت کۆدەنگیی نیشتمانی بەدەست بهێنێت، هاوکات پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ هێزە ئەمنییەکان و پاراستنی نێردە دیپلۆماسییەکان دووپات کردەوە.

سێشەممە، 3ـی ئاداری 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی، کۆبوونەوەی ژمارەی 264ـی خۆی لە کۆشکی حکوومی لە بەغدا گرێ دا، بە پێی راگەیەنراوی چوارچێوەکە، ئامانجی کۆبوونەوەکە بەدواداچوون بووە بۆ دوایین پێشهاتەکان لەسەر ئاستی نیشتمانی، هەرێمی و نێودەوڵەتی.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە: "چوارچێوەی هەماهەنگی، تاوتوێی شایستە دەستوورییەکانی کردووە و سەرجەم لایەنەکان هاوڕابوون لەسەر گرنگیی پەلەکردن لە تەواوکردنی پرۆسەکە، بە تایبەتی پێکهێنانی حکوومەتێک کە بەرژەوەندیی نیشتمانی بپارێزێت و کۆدەنگیی نیشتمانی بە دەست بهێنێت، چونکە ئەمە کۆڵەکەی سەرەکییە بۆ بونیادنانی نیشتمان و پاراستنی یەکڕیزی."

چوارچێوەی هەماهەنگی، پێزانینی خۆی بۆ کاردانەوەی جەماوەری و سەرکۆنەکردنی فراوانی "تاوانی بە ئامانجگرتنی عەلی خامنەیی" دەربڕی.

هەروەها داوای کردووە لە چوارچێوەی یاسا و ئازادیی رادەربڕیندا، هاوخەمی بۆ کۆچی دوایی خامنەیی و هاوسۆزی لەگەڵ گەلی ئێران نیشان بدرێت.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، چوارچێوەی هەماهەنگی پشتیوانیی رەهای خۆی بۆ حکوومەت و هێزە ئەمنییەکان دووپات کردەوە لە جێبەجێکردنی ئەرکە دەستوورییەکانیان بۆ سەپاندنی یاسا، پاراستنی موڵکی گشتی و تایبەت و دابینکردنی پارێزگاری بۆ باڵیۆزخانە و نێردە دیپلۆماسییەکان.

چوارچێوەی هەماهەنگی، داوای راگرتنی دەستبەجێی دەستدرێژییەکانی بۆ سەر کۆماری ئیسلامیی ئێران کرد و هۆشداریدا لەوەی ناوچەکە بەرەو وێرانی زیاتر نەبرێت، داواشی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بەرپرسیارێتیی خۆیان بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە هەڵبگرن.