سیاسی

پارێزگاری سلێمانی: بەهیچ شێوەیەک سەردانی ناوچەی بۆردوومانکراوی گەڕەکی بەرانان نەکەن

کوردستان سلێمانی

پارێزگاری سلێمانی داوا لە هاووڵاتییان دەکات لە ماڵەکانیان بن و ئەگەر بۆ کاری پێویست نەبێت نەچنە دەرەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 3ـی ئاداری 2026، هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی راگەیاند، داوا لە هاووڵاتیانی شاری سلێمانی دەکەین، لە پێناوی پارێزراویی و سەلامەتی خۆیان ، رێگەنەگرتن لە تیمە فریاگوزاریی و لایەنە پەیوەندیدارەکان، بەهیچ شێوەیەک سەردانی ناوچەی بۆردومانکراوی گەڕەکی بەرانان نەکەن.

پارێزگاری سلێمانی ئاماژەی بەوە داوە، لە ماڵەکانیان بن و لە دەرەوە نەبن و بۆ کاری زۆر پێویست نەبێت ئەو رێگایانە بەکارنەهێنن.

کەمێک پێش ئێستا درۆنێکی خۆکوژ لە گردی ریعایە لە شاری سلێمانی کەوتە خوارەوە. بە پێی زانیارییە سەرەتاییەکان، دوو کەس بریندار بوون.

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,