دەزگای ئاسایشی هەرێم: هێرشەکەی گردی ریعایەی سلێمانی بە درۆن بووە

پێش 46 خولەک

دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، ئەمشەو بە درۆن گردی ریعایە لە ناوەندی شاری سلێمانی کرایە ئامانج، کە بە گردی یو ئێن ناسراوە.

کەمێک لەمەوبەر دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان لە بارەی هێرشەکەی سەر شاری سلێمانی راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە کاتژمێر 10:20ی ئەمشەو 3ی ئاداری 2026، بەهۆی هێرشی درۆنیەوە گردی ریعایە لە سلێمانی، کە ناسراوە بە گردی ( UN )کرایە ئامانج.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ دەستبەجێ تیمەکانی دەزگای ئاسایشی هەرێم گەیشتوونەتە شوێنی رووداوەکە و لێکۆڵێنەوەیان دەستیپێکرد، لە ئەنجامدا دەرکەوتووە، کە هێرشەکە درۆنی بووە و هیچ زیانێکی مرۆیی نەبووە.

هەروەها رایگەیاندووە، لێکۆڵێنەوەکان بەردەوامە، بەڵام هیچ ئاماژەیەکی نەداوە کە درۆنەکە لە چ شوێنێکەوە ئاراستەی سلێمانی کراوە.