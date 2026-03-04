چارەنووسی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق یەكلایی دەكرێتەوە

پێش 13 خولەک

هەڵگریسانی جەنگی ئیسرائیل و ئەمریكا لە دژی ئێران كاریگەری لەسەر بەڕێوەچوونی تەواوی خولەكانی كەنداوی عەرەبی كردووە، زۆرینەیان چالاكییە وەرزشییەكانیان بە تەواوەتی راگرتووە، خولەكانی عێراقیش لەبەردەم 3 بژاردەدایە، دووبارەكردنەوەی سیناریۆی ساڵی 2014ـش یەكێكە لە ئەگەرەكان.

ئەم جەنگەی ڕووی لەم ناوچەیە كردووە بە تەواوەتی خولەكانی ئێران، ئیسرائیل، سعوودیە، ئیمارات، بەحرێن، قەتەر و لوبنانی راگرتووە و مەترسی لەسەر وەستاندنی خولەكانی عێراقیش دروست كردووە، بەڵام بەرپرسانی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق هەموو هەوڵێك دەدەن بۆ ئەوەی خولی ئەستێرەكانی عێراق نەوەستێت.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە لە چەند كاتژمێری داهاتوو فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بە ئۆنلاین كۆبوونەوەیەك دەكات و چارەنووسی خولەكە لەنێوان 3 بژاردە یەكلایی دەكاتەوە.

بژاردەی یەكەم: بەشێوەیەكی كاتی خولەكانی عێراق بوەستێن، چونكە لێژنەی ئەمنی لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق داوای كردووە كە نابێت خولەكان لەم دۆخە ئاڵۆزەی ڕووی لە عێراق و ناوچەكە كردووە بەردەوام بێت، سەرەڕای بژاردەی راگرتنی كاتی خولەكان لەسەر مێزی گفتوگۆیەكانە، بەڵام زەحمەتە رووبدات، چونكە مۆندیالی 2026 كەمتر لە چوار مانگی ماوە و خولی ئەستێرەكانی عێراقیش 19 گەڕی ماوە.

بژاردەی دووەم: هەڵوەشاندنەوەی خولەكانی عێراق، ئەمەش لاوازترین ئەگەرە، بەهۆی لایەنی یاسایی و شایستەی دارایی یاریزانان و راهێنەران، جگە لەوەش یانەكان بە ملیار دینار پارەیان خەرج كردووە، فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لە ئەگەری جێبەجێكردنی ئەم بژاردەیە كێشەیەكی گەورەی لە دیاریكردنی نوێنەری عێراق لە پاڵەوانێتییەكانی ئاسیا و عەرەب و كەنداو بۆ دروست دەبێت. لە لایەكی دیكەشەوە، زۆرینەی یانەكانی بەشداربوو لە خولی نایاب و پلەیەكی عێراق رازی نابن بە بژاردەی هەڵوەشاندنەوەی خولەكان، چونكە چارەنووسی خولی نایاب و پلەیەكی عێراق لە كۆتایی نزیك بووەتەوە.

بژاردەی سێیەم: بەردەوامبوونی خولەكان وەکو خۆی بەبێ هاندەر، ئەم خاڵە بەهێزترینە بەتایبەت بەڕێوەچوونی یارییەکان بەشێوەیەکی کاتی بەبێ ئامادەبوونی هاندەر تا بارودۆخەکە باشتر دەبێت پاشان هاندەر لە یاریگایەکان ئامادە دەبن.

بەپێی بەدواداچوونەكانی كوردستان24، لە ئەگەری ئاڵۆزی و گرژی زیاتر لەم ناوچەیە بەتایبەتی لە عێراق، رەنگە سیناریۆی ساڵی 2014 دووبارە بێتەوە كە ئەوكات بەهۆی شەڕی داعش خولەكان وەستان و پاڵەوانی خولەكان دیاری نەكران، یانەكان بەپێی ریزبەندییان لە خولەكان بەشدارییان لە پاڵەوانێتییەكانی ئاسیا و عەرەبی كرد.