5 هۆکار رێگە نادات فیفا بارسێلۆنا لە پاڵەوانێتییەكان سڕ بكات

مەترسی لەسەر كەوتنی بارسێلۆنا دروست دەبێت

پێش 33 خولەک

كێشەی دارایی و یاسایی بارسێلۆنا مەترسی خستووەتە دڵی هەوادارانی یانەكە، تەنانەت بەرپرسانی بارسێلۆنا پێیانوایە فیفا و یوێفا رێگە خۆش دەكەن بۆ ئەوەی زوڵم لە بارسێلۆنا بكرێت، سەرەڕای ئەو مەترسییانە، بەڵام راپۆرتێكی رۆژنامەوانی دەریدەخات 5 هۆكار وادەكات بارسێلۆنا نەكەوێت.

لەم ساڵانەدا كەیسی "نێگرێرا" ئاڵۆزییەكی زۆری بۆ دۆخی بارسێلۆنا دروست كردووە و دەنگۆی ئەوە هەیە كە ڕەنگە فیفا دەستوەردان لەو كەیسە بكات و سزای دابەزین و سڕكردنی بارسێلۆنا لە پاڵەوانێتییەكانی ئەورووپا رابگەیەنێت.

لە لایەكی دیكەیشەوە، خوان لاپۆرتا كە ماوەی سەرۆكایەتی لە بارسێلۆنا كۆتایی هاتووە، لە دوایین لێدوانی دا رایگەیاند هەوڵێك هەیە بۆ ئەوەی بارسێلۆنا بەرەو كەوتن ببەن.

پێگەی موندۆ دیپۆرتیڤۆی كەتەلۆنیا لە راپۆرتێكدا 5 هۆكاری دەستنیشان كردووە كە وادەكات فیفا نەتوانێت سزای بارسێلۆنا بدات.

یەکەم: یاسای سنووردارکردن

لە یاسای وەرزشی ئیسپانیا، یاسای بەسەرچوون پەیڕەو دەكرێت، واتە تاوانە قورسەكان دوای تەنیا 3 ساڵ لە رێكەوتنی روودانیانەوە دەكوژێنەوە، بەمەش كەیسی نێگرێرا كە لە سەرەتای 2021 لە دژی بارسێلۆنا جووڵێندرا و خەریكە مێژووەكەی بەسەردەچێت، تەنانەت ئەگەر فیفاش هەوڵی سەپاندنی سزا بەسەر بارسێلۆنا بدات، دادگای نێوخۆیی ئیسپانیا كار بەو سزایە ناكات.



دووەم: باڵادەستی یاسای نێوخۆیی و دەسەڵاتی دادوەری فیدراسیۆنی ئیسپانیا

فیفا پۆلیسێکی جیهانی نییە و ئەو مافەی نییە کە دەستوەردان لە هەموو وردەکارییەکانی نێو فیدراسیۆنە نیشتمانییەکاندا بكات. فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی ڕێز لە سەروەری یاسا نیشتمانییەکان دەگرێت. بەو پێیەی كەیسی نێگرێرا پەیوەندی بە فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا و لالیگا هەیە، فیفا ناتوانێت هیچ سزایەك بەسەر بارسێلۆنادا بسەپێنێت، چونكە ئەگەر بێت و ئەو كارە بكات ئاڵۆزی و ئاژاوەیەكی زۆر لەنێو یاسایی جیهانی دروست دەكات.



سێیەم: بنەمای قازانج

ئەم پرەنسیپە یەکێکە لە پتەوترین بنەما یاساییەکان لە جیهاندا. لە ئەگەری دروستبوونی ناکۆکی لە نێوان دوو دەقی یاسایی (وەک دەقی فیفا و دەقی فیدراسیۆنی ئیسپانیا)، هەمیشە ئەو دەقەی کە سوودی بۆ لایەنی زیانلێکەوتوو یان ئەو لایەنە هەیە کە سکاڵاکە لە دژی دەکرێت، جێبەجێ دەکرێت.

بەو پێیەی یاسای ئیسپانیا نەرمترە، دادگای ناوبژیوانی وەرزش (CAS) داوا لە هەر لایەنێک دەکات ئەو دەقەیە جێبەجێ بکات کە یانەکە دەپارێزێت، نەک ئەو دەقەیەی کە سزایەکی توندتر دەسەپێنێت.



چوارەم: قەدەغەکردنی دوو سزا

یاسای وەرزشی و تاوانەکان، سزادانی هەر لایەنێک دووجار لەسەر هەمان تاوان قەدەغە دەکات. بەو پێیەی کەیسەکە پێشتر لە ناوخۆدا لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە و ڕێکارەکانی کارگێڕی و یاسایی لەناو ئیسپانیا پەیڕەو کراوە، هەوڵی فیفا بۆ کردنەوەی دادگاییەکی جیهانی بۆ هەمان ڕووداوەکان پێشێلکردنی ئەم بنەمایە پێکدەهێنێت. بارسێلۆنا خاوەنی پارێزبەندی یاساییە کە ڕێگری دەکات لە لێپێچینەوە نێودەوڵەتییەکەی لەسەر کەیسێک کە پێشتر لە وڵاتەکەی خۆیدا دەرئەنجامە وەرزشییەکانی یەکلایی بووەتەوە.



پێنجەم: نەبوونی سزای تاوان و داڕمانی تۆمەتی بەرتیلدان

تا ئێستا هیچ بڕیارێکی کۆتایی دادگا دەرنەچووە کە بارسێلۆنا تاوانبار بکات بەوەی بەرتیلی داوەتە ناوبژیوانان، هیچ بەڵگەیەك نییە كە بیسەلمێنێت بارسێلۆنا دەستکاریکردنی ئەنجامی یارییەکانی كردووە. تەنانەت ئەو دادوەرەی کە بۆ دۆسیەی نێگرێرا ڕاسپێردرابوو، رەتی كردبووەوە كە هیچ بەڵگەیەك هەبێت بارسێلۆنا بەرتیلی داوە.

تا ئەو کاتەی تاوانەكە بە بەڵگە یەکلایی نەبێتەوە، فیفا ناتوانێت سزای بارسێلۆنا بدات، چونكە فیفا هیچ بنەمایەکی یاسایی تۆکمەی نییە کە بڕیارێکی کارەساتبار وەک دابەزین بەسەر بارسێلۆنادا بسەپێنێت.