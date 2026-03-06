سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی ئیمارات بارودۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

پێش 20 خولەک

ئەمڕۆ هەینی، 6ی ئاداری 2026، بەڕێز نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەلایەن بەڕێز شێخ محەمەد بن زاید ئال نەهیان، سەرۆکی دەوڵەتی ئیماراتی عەرەبیی یەکگرتووەوە پێگەیشت.

لە پەیوەندییەکەدا، هەردوولا بە وردی تیشکیان خستە سەر دوایین ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە و ئەو لێکەوتە مەترسیدارانەی کە بەهۆی شەڕ و ململانێکانەوە هاتوونەتە ئاراوە، نێچیرڤان بارزانی و شێخ محەمەد بن زاید نیگەرانیی قووڵی خۆیان بەرامبەر بە پەرەسەندنی گرژییەکان دەربڕی و جەختیان لە پێویستیی چڕکردنەوەی هەوڵە دیپلۆماسییەکان کردەوە، بە مەبەستی هێورکردنەوەی دۆخەکە و پاراستنی ئاشتی و سەقامگیری لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

له‌ ته‌وه‌رێكى ديكه‌دا، په‌یوه‌ندییه‌كانی ئیمارات لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان و برەودان بە هاوکاریی هاوبەش لە بوارە جیاوازەکاندا گفتوگۆیان لەسەر کرا، هەردوولا داکۆکییان لە پتەوکردنی زیاتری پەیوەندیی مێژوویی و دۆستانەی نێوانیان کردەوە.

لای خۆیەوە، سەرۆک نێچیرڤان بارزانی سوپاسی هاوكارى و يارمه‌تييه‌كانى ئیماراتی بۆ عێراق و هه‌رێمى كوردستان کرد و هیوای ئارامى و پێشکەوتنی بەردەوامی بۆ گەل و دەوڵەتی ئیمارات خواست.