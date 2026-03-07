ئەمریکا پارێزگاری لەو کەشتیانە دەکات کە بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕن

پێش کاتژمێرێک

لە پێناو پاراستنی سەقامگیریی بازاڕەکانی وزە و دڵنیابوون لە سەلامەتی هاتوچۆی دەریایی، ئەمریکا بڕیاریدا راستەوخۆ بێتە سەر هێڵی پارێزگاریکردن لە کەشتییە بازرگانییەکان لە گەرووی هورمز.

ئەمڕۆ شەممە، 7ـی ئاداری 2026، دۆگ بێرگوم، وەزیری ناوخۆی ئەمریکا لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، واشنتن لەمەودوا پارێزگاری لەو کەشتییە بازرگانییانە دەکات کە بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕن و هێزەکانیان یاوەرییان دەکەن. ئاماژەی بەوەشدا، ئامانج لەم هەنگاوە، دەستەبەرکردنی سەلامەتیی کەشتیوانی و مسۆگەرکردنی بەردەوامیی گەیشتنی نەوتە بە بازاڕەکانی جیهان.

سەبارەت بە ناجێگیرییەکانی بازاڕی نەوت، وەزیری ناوخۆی ئەمریکا دڵنیایی دا، ئەو بەرزبوونەوەیەی ئێستا لە نرخەکانی وزەدا دەبینرێت تەنیا کاتییە و پێشبینی کرد لە داهاتوویەکی نزیکدا نرخەکان لەسەر ئاستی جیهان روو لە دابەزین بکەن.

لە کۆتایی قسەکانیدا، وەزیری ناوخۆی ئەمریکا جەختی کردەوە، ئەم رێوشوێنە نوێیانەی ئەمریکا، رۆڵێکی گرنگیان دەبێت لە پاڵپشتیکردنی سەقامگیریی دابینکردنی وزە لە جیهاندا و هێورکردنەوەی ئەو فشارە قورسانەی کە لەم دواییانەدا کەوتوونەتە سەر بازاڕەکان.

لە بەرانبەردا سوپای پاسداران وەک هەڕەشە رایگەیاند، ئێمە چاوەڕێی ئەو هێزانەی ئەمریکا دەکەین کە یاوەری کەشتییەکانی گەرووی هورمزدا دەکەن.