بەقایی: نەتەوە یەکگرتووەکان دەبێت بەرپرسیارێتی یاسایی خۆی لە بەرامبەر هێرشەکان هەڵبگرێت

پێش کاتژمێرێک

بەگوێرەی راپۆرتی ئاژانسی "ئیلنا"، ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" رایگەیاند: "لە کاتێکدا ئێران لە ناوەڕاستی دانوستانە دیپلۆماسییە جددییەکاندا بوو، ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ دووەمجار لە ماوەی کەمتر لە نۆ مانگدا هێرشیان کردە سەر خاکی ئێران."

بەقایی رەخنەی لە هەڵوێستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی گرت و ئاماژەی بەوە کرد: "ئێوە نیگەرانیتان بۆ مەترسییەکانی سەر ئابووریی جیهانی دەربڕیوە، بەڵام ئەی چارەنووسی خەڵکی مەدەنی بێتاوان چی بەسەر دێت؟ لەوانەش ئەو 175 منداڵەی لە شاری میناب بوونە قوربانی و سەرجەم ئەو کەسانەی لە چەند رۆژی رابردوودا بەهۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە گیانیان لەدەستدا."

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوە جەختی کردەوە، پێویستە نەتەوە یەکگرتووەکان هەڵوێستێکی روونی هەبێت و بەرپرسیارێتی یاسایی و ئەخلاقی خۆی لە بەرامبەر ئەم شەڕە نایاساییە دژ بە ئێران قبوڵ بکات.