نێچيرڤان بارزانى و ماکرۆن جەخت لە پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە دەکەنەوە

پێش 58 خولەک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆککۆماری فەرەنسا، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد، هەروەها نیگەرانیی قووڵی خۆیان بەرانبەر بە مەترسییەکانی پەرەسەندنی گرژییەکان دەربڕی و هاوڕا بوون لەسەر پێویستیی چڕکردنەوەی هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ رێگری لە فراوانبوونی زیاتری بازنەی ململانێکان.

ئەمڕۆ شەممە، 7ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لە ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆککۆماری فەرەنساوە پێ گەیشت.

ماڵپەڕی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆککۆماری فەرەنسا، دەربارەی دۆخی ناوچەکە و لێکەوتەکانی شەڕ بیروڕایان گۆڕییه‌وه‌.

هەردوولا نیگەرانیی قووڵی خۆیان بەرانبەر بە مەترسییەکانی پەرەسەندنی گرژییەکان دەربڕی و هاوڕا بوون لەسەر پێویستیی چڕکردنەوەی هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ رێگری لە فراوانبوونی زیاتری بازنەی ململانێکان، بە شێوەیەک کە ئاشتی و ئاسایش بۆ گەلانی ناوچەکە بگەڕێتەوە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، لە تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکەدا، په‌یوه‌ندییه‌كانی فەرەنسا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان و بەردەوامیی هاوکارییەکان تاوتوێ کران.

نێچیرڤان بارزانی و ماکرۆن داکۆکییان لە پتەوکردنی ئەو پەیوەندییە دۆستانەیەی نێوانیان کردەوە کە مێژوویەکی درێژی لە هاوکاری و هەماهەنگی لە بوارە جیاوازەکاندا هەیە.

لای خۆیەوە، نێچیرڤان بارزانی سوپاسی رۆڵی پێشەنگانەی ماکرۆن و فەرەنسای کرد بۆ پشتگیریکردنی بەردەوامی هەرێمی کوردستان و عێراق، بە تایبەت لە هەوڵە دیپلۆماسییەکاندا بۆ دوورخستنەوەی ناوچەکە لە مەترسییەکانی شەڕ و ئاڵۆزی.

لەوەتەی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران دەستی پێکردووە، وڵاتانی جیهان بە گشتی و وڵاتانی ناوچەکە بە تایبەتی، داوای راگرتنی جەنگ و چارکردنی کێشەکان لە رێگەی دیالۆگ و دیپلۆماسییەوە دەکەن، هەرێمی کوردستانیش وەک فاکتەری سەقامگیریی ناوچەکە، داوای چڕکردنەوەی هەوڵ نێودەوڵەتییەکان دەکات بۆ رێگری لە فراوانبوونی زیاتری بازنەی ململانێکان.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.