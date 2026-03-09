مالیکی و عامری پیرۆزبایی لە موجتەبا خامنەیی دەکەن

پێش 56 خولەک

دوابەدوای دەستنیشانکردنی موجتەبا خامنەیی وەک رێبەری نوێی ئێران، هەریەکە لە نووری مالیکی، ئەمینداری گشتیی حزبی دەعوە و هادی عامری، ئەمینداری گشتیی رێکخراوی بەدر، پشتیوانی و "بەیعەت"ی خۆیان بۆ رێبەرە نوێیەکە راگەیاند. لە کاتێکدا مالیکی ئەم هەنگاوە بە پڕکردنەوەی خێرای بۆشایی سەرکردایەتی ناو دەبات، عامری جەخت لە "بەیعەتی رەها" و بەردەوامیی رێبازی بەرگری دەکاتەوە

ئەمینداری گشتیی حزبی دەعوەی ئیسلامی، پیرۆزبایی ئاراستەی موجتەبا خامنەیی کرد بەبۆنەی هەڵبژاردنی وەک رێبەری نوێی کۆماری ئیسلامیی ئێران. مالیکی لە پەیامەکەیدا جەختی لەوە کردەوە کە ئەم هەڵبژاردنە نیشانەی متمانەی باڵایە بە زانست و لێهاتوویی ناوبراو لەم قۆناغە هەستیارەدا.

دووشەممە 9ی ئاداری 2026، نووری مالیکی وێڕای پیرۆزبایی لە گەلی ئێران و موجتەبا خامنەیی، رایگەیاند، هەڵبژاردنی بە رێبەری شۆڕشی ئیسلامی وەک جێگرەوەی خامنەیی باوکی، بەڵگەی متمانەی ئەنجوومەنی شارەزایانە بە رۆڵی ناوبراو لە سەرکردایەتیکردنی ئوممەدا.

مالیکی ئاماژەی بەوەش دا، گەلی ئێران جارێکی دیکە ئازایەتی و توانای خۆی بۆ تێپەڕاندنی سەختییەکان سەلماند و توانی بە خێرایی ئەو بۆشاییە پڕ بکاتەوە کە بەهۆی کۆچی دوایی رێبەری پێشوو و سەرکردەکانی دیکەوە دروست ببوو.

ئەمینداری گشتیی حزبی دەعوە گوتیشی: بارودۆخی سەختی جەنگ و ئازار و خەمەکان، گەلی ئێرانیان سەرقاڵ نەکرد لە پاراستنی ڕێڕەوی کۆماری ئیسلامی و بەردەوامیدان بەو بزووتنەوە جەماوەرییە گەورەیەی کە بەرەنگاری دەستدرێژییەکان دەبێتەوە.

هادی عامری، ئەمینداری گشتیی رێکخراوی بەدر، لە راگەیەندراوێکدا، ئاماژەی بەوە کرد کە هەڵبژاردنی موجتەبا خامنەیی وەک رێبەری باڵای ئێران ، هەنگاوێکە بۆ بەهێزکردنی بەرەی "حەق" لە دژی هێزە داگیرکەرەکان.

راشیگەیاند، ئێمە بەیعەت و وەفاداریی خۆمان نوێ دەکەینەوە و ئامادەیی رەهای خۆمان نیشان دەدەین بۆ بەردەوامبوون لەسەر رێبازی ئیمامی حوسێن و رێبەری کۆچکردوو.

ئەمینداری گشتیی رێکخراوی بەدر لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا سەرنجی خستە سەر دۆخی ناوخۆی عێراق و گوتی: دووپاتی دەکەینەوە کە پابەندین بە رێبازی مەرجەعیەتی باڵای ئایینی و کارکردن بەپێی رێنماییەکانی ئەوان بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی عێراق، بەرگریکردن لە سەروەری و ناسنامەی نیشتمانی.

هەروەها عامری هێرشی توندی کردە سەر وڵاتانی رۆژئاوا، و رایگەیاند کە کۆماری ئیسلامیی ئێران بە جێگیری دەمێنێتەوە و رێگری دەکات لە هەوڵەکان بۆ خنکاندنی ئیرادەی گەلانی ناوچەکە.