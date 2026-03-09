ئەمریکا ئیخوان موسلیمینی سوودان دەخاتە لیستی تیرۆرەوە
وەزارەتی دەرەوەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بڕیاری دا باڵی سوودانیی رێکخراوی ئیخوان موسلیمین بخاتە لیستی رێکخراوە تیرۆریستییە بیانییەکانەوە. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، ئەو رێکخراوەی بە ئەنجامدانی کوشتار و لەسێدارەدانی بەکۆمەڵی هاووڵاتییانی مەدەنی تۆمەتبار کرد و رایگەیاند کە ڕاستەوخۆ لەلایەن سوپای پاسدارانی ئێرانەوە مەشقیان پێ دەکرێت و پاڵپشتی دەکرێن.
دووشەممە 9ی ئاداری 2026، مارکۆ رۆبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: ئیخوان موسلیمینی سوودان، کە لەلایەن سوپای پاسدارانی ئێرانەوە مەشقی پێ دەکرێت و پشتیوانی دەکرێت، لەلایەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە وەک رێکخراوێکی تیرۆریستیی بیانی (FTO) و تیرۆریستی جیهانیی دیاریکراوی تایبەت پۆلێن کرا.
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا هۆکاری ئەم بڕیارە توندەی گەڕاندەوە بۆ تێوەگلانی رێکخراوەکە لە تاوانی قورس دژی مرۆڤایەتی، و رایگەیاند کە ئیخوانەکانی سوودان بەرپرسیارن لە "لەسێدارەدانی بەکۆمەڵی هاووڵاتییانی مەدەنی".
رۆبیۆ هۆشدارییەکی توندی ئاراستەی تاران و رێکخراوەکە کرد و جەختی لە ستراتیژی داهاتووی واشنتن کردەوە و گوتی: ئێمە بەردەوام دەبین لە بەکارهێنانی سەرجەم ئەو ئامرازانەی لەبەردەستماندان بۆ بێبەشکردنی ئێران و لقەکانی ئیخوان موسلیمین لەو سەرچاوانەی کە پێویستیانە بۆ تێوەگلان لە تیرۆر یان پشتیوانیکردنی.