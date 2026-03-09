گومرگی هەرێم بڕیارێکی بەغدا سەبارەت بە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل رەتدەکاتەوە

پێش 35 خولەک

بەڕێوبەرایەتی گشتی گومرگ لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، روونکردنەوەیەکی بەپەلەی سەبارەت بە بڕیارێکی دەستەی گومرگەکانی عێراق بڵاوکردەوە و رایگەیاند، کار بەو بڕیارە ناکرێت و رێکارەکان لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل وەک پێشوو بەردەوام دەبن.

دووشەممە 9ـی ئاداری 2026، بەڕێوبەرایەتی گشتی گومرگ لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان روونکردنەوەیەکی بەپەلەی سەبارەت بە بڕیارێکی دەستەی گومرگەکانی عێراق بڵاوکردەوە، لە روونکردنەوەکەدا هاتووە، دەستەی گومرگەکانی عێراق لە پێگەی فەرمی خۆی بڵاویکردۆتەوە کە بابەتەکانی (خۆراک و دەرمان) دەخرێنە ناو سیستەمی ئەسیکۆدا و پێویستە رەسم و باجەکانیان بۆ حسابی گومرگەکانی عێراق لە دەروازەی نێودەوڵەتی ئیبراهیم خەلیل بێت، ئەوەش لە رێگای (البیان المسبق) بۆ ماوەی سێ مانگ کە لە (31 /5 /2026 ) کۆتایی دێت.

بەڕێوبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێم رایگەیاند: "ئەم بڵاوکراوەیەی بەغدا پێچەوانەی خاڵی (8)ی بڕیاری ژمارە (569)ی ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی فیدراڵە، کە تیایدا جەخت کراوەتەوە وەرگرتنی رەسمی گومرگی دەبێت لەو نوسینگە گومرگیانە بێت کە کاڵاکانی لێوە هاوردە دەکرێت"، هەروەها ئاماژە بەوەش کراوە، ئەم بڕیارە بەبێ هیچ هەماهەنگییەک لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەرکراوە.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، بەڕێوبەرایەتییەکە سەرجەم بازرگانان و کۆمپانیاکانی بواری دەرمان و خۆراک و رای گشتی دڵنیا دەکاتەوە کە رێکارەکان لە گومرگی دەروازەی نێودەوڵەتی ئیبراهیم خەلیل بە هەمان میکانیزمی پێشوو و لە چوارچێوەی یاسا و رێنماییە کارپێکراوەکان جێبەجێ دەکرێت و هیچ گۆڕانکارییەک بەسەر شێوازی وەرگرتنی رەسم و باجەکاندا نەهاتووە."