مەسرور بارزانی و سەرۆکی ئیمارات دۆخی گشتیی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی ئیمارات، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد و، هەردوولا سەرکۆنەی هێرشی شەوی رابردووی سەر کونسوڵخانەی گشتیی ئیماراتیان لە هەولێر کرد و جەختیشیان لەوە کردەوە، کە ئەم جۆرە هێرشانە پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتییە.

ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە 10ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شێخ محەممەد بن زاید ئال نەهیان، سەرۆکی ئیمارات، بە تەلەفۆن گفتوگۆیان کرد.

لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، هەردوولا باسیان لە پێشهاتەکانی ناوچەکە کرد، بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان، عێراق و ئیمارات و، هەروەها گرنگی زیاتر پتەوکردنی پەیوەندیی دوولایەنە و هەماهەنگیی نێوان هەرێمی کوردستان و ئیماراتیان دووپات کردەوە.

هەردوولا سەرکۆنەی هێرشی شەوی رابردووی سەر کونسوڵخانەی گشتی ئیماراتیان لە هەولێر کرد و جەختیشیان لەوە کردەوە کە ئەم جۆرە هێرشانە پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتییە.

مەسرور بارزانی جەختی کردەوە، کە هەرێمی کوردستان لە پاراستنی نێردە دیپلۆماسییەکان بەردەوام دەبێت.

سەرۆکی ئیماراتیش پێزانینی خۆی بۆ هەماهەنگیی باشی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەربڕی و، هەردوولا جەختیان لە گرنگی چڕکردنەوەی هەوڵەکانی هێورکردنەوەی گرژییەکان و پاراستنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا کردەوە.