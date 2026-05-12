تولای هاتیمۆغوڵڵاری: پێویستە میکانیزمێکی خێرا بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی ئاشتی پێکبهێنرێت

تولای هاتیمۆغوڵڵاری، هاوسەرۆکی گشتیی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) رایگەیاند، لە کاتێکدا باس لە دیموکراسی دەکرێت، سزادانی نوێنەرانی هەڵبژێردراوی گەل جێگەی قبووڵکردن نییە و داوای ئازادکردنی دەستبەجێی سەرجەم زیندانیانی سیاسی کرد.

ئەمڕۆ سێشەممە 12ـی ئایاری 2026، تولای هاتیمۆغوڵڵاری هاوسەرۆکی دەم پارتی ئاماژەی بە سەردانی هەفتەی رابردووی "دایکانی ئاشتی" بۆ لای پارتە سیاسییەکان و پێشکەشکردنی "لەچکەی سپی" بە سەرکردەکان کرد و گوتی: "ئەو لەچکە سپییە، داواکارییەکە بۆ دەرکردنی یاسای ئاشتی لە پەرلەمان. ئەو ڕێگەیەی ئەو لەچکە سپیانە نیشانی دەدەن، بۆ کردنەوەی دەرگای ئاشتییە."

سەبارەت بە پرۆسەی چارەسەری و دروستکردنی دیالۆگ، هاوسەرۆکی گشتیی دەم پارتی جەختی لە خێراکردنی هەنگاوەکان کردەوە و گوتی، "هەفتەی رابردوو چەند پێشنیارێکمان بۆ دروستکردنی هەندێک میکانیزم بۆ پێشخستنی پرۆسەکە خستە ڕوو. لایەنەکانی دیکەش داواکارییان هەبوو. رەنگە ناو و ناوەڕۆکەکەی جێگەی مشتومڕ بن، بەڵام ڕاستییەک هەیە کە ناتوانرێت نکۆڵی لێ بکرێت، ئەویش ئەوەیە کە پێویستمان بە میکانیزمێک هەیە ببێتە پرد و نێوەندگیر لە نێوان دامەزراوە سیاسییەکان، لایەنەکان، کارێکتەر و کۆمەڵگەی مەدەنی."

هاتیمۆغوڵڵاری هۆشداری دا کە نابێت کات بەفیڕۆ بدرێت و رایگەیاند "ئەم میکانیزمە دەبێت بە خێرایی پێکبهێنرێت، چونکە هەم بۆ چارەسەرکردنی ئەم چەقبەستووییەی ئێستا و هەم بۆ ڕێگریکردن لەو کێشانەی لە داهاتوودا لە پرۆسەکەدا دروست دەبن، بوونی ئەم جۆرە میکانیزمانە زۆر پێویستە."

هەروەها جەختی لە ئازادکردنی زیندانیانی سیاسی کردەوە و ئاماژەی بەوەدا، سزادانی نوێنەرانی هەڵبژێردراوی گەل جێگەی قبووڵکردن نییە و پێویستە دەستبەجێ ئازاد بکرێن.