وەزارەتی نەوتی عێراق: تێکچوونی ئاسایشی ناوچەکە، ئابووریی جیهان و بازاڕی وزە دەخاتە مەترسییەوە

پێش 46 خولەک

وەزارەتی نەوتی عێراق لە راگەیەندراوێکدا، نیگەرانیی خۆی بەرامبەر بە گرژییەکانی ئەم دواییەی ناوچەی کەنداو و بەئامانجگرتنی کەشتییە نەوتهەڵگرەکان دەربڕی و هۆشداری دا لە مەترسییەکانی سەر ئابووریی جیهان.

لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی نەوت دا هاتووە، ئەو رووداوانەی کە لە رێڕەوە دەریاییەکاندا روویانداوە، ئاماژەیەکی مەترسیدارن بۆ بەرزبوونەوەی ئاستی گرژییەکان لە ناوچەیەکی ستراتیژیدا کە دەماری دابینکردنی وزەی جیهانە. وەزارەتەکە جەختی کردەوە، پێویستە ئاسایش و سەلامەتیی کەشتیوانی لە کێشمەکێشە سیاسی و ململانێ ناوچەییەکان بەدوور بگیرێت.

هەروەها وەزارەتی نەوت ئاماژەی بەوەشکردووە، تێکچوونی ئاسایشی ئەو ناوچانە نەک تەنیا زیان بە وڵاتانی ناوچەکە دەگەیەنێت، بەڵکو مەترسیی گەورە لەسەر سەقامگیریی بازاڕەکانی وزە و ئابووریی جیهان دروست دەکات، هاوکات ژیانی هاووڵاتییانی مەدەنی و تیمەکانی کەرتی گواستنەوەی دەریاییش دەخاتە مەترسییەکی گەورەوە و کاریگەریی نەرێنیشی لەسەر گوزەرانی ملیۆنان کەس لە جیهاندا دەبێت.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، عێراق وەک وڵاتێکی گرنگی بەرهەمهێنەری وزە و خاڵی بەیەکگەیشتن و پردی گفتوگۆ لە ناوچەکەدا، داوای لە سەرجەم لایەنەکان کردووە دان بەخۆیاندا بگرن، هەروەها جەختی کردەوە، لەسەر گرنگیی هێشتنەوەی رێڕەوە ئاوییەکان و دامەزراوەکانی ژێرخانی وزە لە دەرەوەی ململانێکان، بە مەبەستی پاراستنی ئاسایشی بازاڕی وزە و سەقامگیریی ئابووریی ناوچەکە و جیهان.

رۆژی چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، سەرچاوەیەکی ئەمنی بڵاوی کردبووەوە، دوو کەشتی نەوتهەڵگر لە نزیک بەندەری ئوم قەسر لە پارێزگای بەسرە کراونەتە ئامانج.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەش کردبوو، بەهۆی رووداوەکە سەرنشینی یەکێک لە کەشتییەکان گیانی لە دەست دا، بەڵام توانرا 20 سەرنشینی دیکە رزگار بکرێن.