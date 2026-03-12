پەیامی رێبەری نوێی ئێران

پێش 25 خولەک

موجتەبا خامنەیی: پێویستە گەرووی هورمز بەداخراویی بمێنێتەوە، دەبێت هەمووان شکستی دووژمن ببینن، دەبێتە خەڵک لەسەر شەقام بمێنێتەوە، دەمانەوێت پەیوەندییەکی باشمان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە دا هەبێت، پێویستە وڵاتانی ناوچەکە بنکەکانی ئەمریکا لە وڵاتەکانیان دابخەن، دانیشتن لەسەر کورسی خومەینی و خامنەیی بۆمن کارێکی ئاسان نییە.

هەروەها، پێویستە خەڵکی ئێران هەمووان یەکگربن و لە گۆڕەپانەکان بمێننەوە و بەردەوام بن، پێویستە سوود لە داخستنی گەرووی هورمز ببینن، سوپاسی سەربازانی بەرەی مقاوەمە دەکەم، بەرەی مقاومەی عێراق درێژە بەهەمان خەبات دەدات، خەڵکی ئێران دوژمنیان تووشی سەرسوڕمان کرد، تۆڵەی لە دەستدان و کوژانی خەڵکی ئێران دەکەینەوە،

