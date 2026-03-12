گوتەبێژی قەرارگای خاتەمولئەنبیا: نەوت و گازی ناوچەکە لە ئاگر هەڵدەکێشین

پێش 38 خولەک

گوتەبێژی قەرارگای خاتەمولئەنبیای سوپای پاسداران دەڵێت "بە بچووکترین هێرشکردنە سەر ژێرخانی وزە و بەندەرەکانی ئێران، نەوت و گازی ناوچەکە لە ئاگر هەڵدەکێشین".

ئیبراهیم زولفەقاری گوتەبێژی قەرارگای خاتەمولئەنبیا ئەمڕۆ پێنجشەممە 12ی ئاداری 2026، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا هەڕشەی توندی کرد و گوتی "دەوڵەتی دەستدرێژکار و هەموو هاوپەیمانەکانی ئاگادار دەکەینەوە، کە بچووکترین هێرش بۆ سەر ژێرخانی وزە و بەندەرەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران، وەڵامەکەمان بۆیان وێرانکار دەبێت".

گوتیشی: لە ئەگەری هەر دەستدرێژییەکی لەو شێوەیەدا، ژێرخانی نەوت و گازی هەموو ناوچەکە، کە ئەمریکا و هاوپەیمانە رۆژئاواییەکانی بەرژەوەندییەکی تایبەتیان تێدا هەیە، گڕی پێبەردەدەین و لەناویان دەبەین".