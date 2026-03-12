ئاسایشی هەولێر هاووڵاتییان ئاگادار دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئاسایشی هەولێر داوا لە هاووڵاتییان دەکات لەکاتی رووداوەکان گرتە ڤیدیۆکانی کامێرای چاودێری بۆ ژمارەی هێڵە گەرمەکان بنێرن.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر رایگەیاند، لە پێناو پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی و پاڵپشت بە رێنمایی فەرمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، ئاگاداری هاوڵاتیانی خۆشەویست دەکەینەوە کە هەر هاوڵاتیەک گرتەڤیدیۆی کامێراکانی چاودێری شوێنی ڕووداوەکان بڵاو بکاتەوە رێکاری یاسای بەرانبەر دەگرینە بەر و خۆی بەرپرسیار دەبێت بەرانبەر بە یاسا.

هەروەها ئاسایشی هەولێر جەخت دەکاتەوە، بەهەمانشێوە بیدات بە کەناڵەکانی راگەیاندن، هەروەها بڕواتە شوێنی ڕووداوەکان و وێنەی بگرێت و ڕاستەوخۆ بکاتەوە خۆی بەرپرسیار دەبێت و لە بەرانبەر یاسا.

ئاسایشی هەولێر داوا دەکات لەکاتی هەبوونی هەر رووداوێک یان ناردنی فایلی ڤیدیۆ و زانیاری دەتوانن پەیوەندی بە هێڵی گەرمەوە بکەن .

066106

07502522728