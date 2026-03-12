محەممەدی حاجی مەحموود داوایەک ئاراستەی لایەنە سیاسییە دەکات

پێش 51 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی ئاداری 2026، محەممەدی حاجی مەحموود، سه‌رۆكی پارتی سۆشیال دیموکراتی کوردستان، بانگەوازێک ئاراستەی سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەکان دەکات و داوایان لیدەکات بەزووترین کات کۆبوونەوەیەکی فراوانی سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییە کوردستانییەکان ئەنجام بدرێت.

محەممەدی حاجی مەحموود ئاماژەی بەوە داوە، لە سۆنگەی هەستکردن بە بەرپرسیارێتی و هەستیاری بارودۆخەکە، کە شەڕێکی نەخوازراو لە لایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران بەسەر ناوچەکەدا سەپێنراوە و پێی ناوەتە دەیەی دووهەمی و تەواوی ناوچەکەی گرتووەتەوە بە هەرێمی کوردستانیشەوە، بۆ ئەوەی چیتر کوردستان نەبێتە مەیدانی شەڕێک کە شەڕی کورد نییە و ئاشکراشە کە توانای یاریکرنی لەنێوان ئەو وڵاتە زلهێزانەدا نییە.

هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە، لەپێناو پاراستنی قەوارەی هەرێم و میللەتەکەمان، داوا لەسەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەکان دەکەم کە بەرژەوەندییە حزبییەکان وەلاوە بنێن و هەوڵەکانیان بخەنەگەڕ بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوەیەکی فراوانی سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییە کوردستانییەکان لە نزیکترین دەرفەتدا وەک زەروریەتێکی حەتمی قۆناغەکە بۆ پاراستنی سەروەری و دەستکەوتەکانی کوردستان .

دەشڵێت: هەوڵدان بۆ راگرتنی ئەو هێرشە ناڕەوایانەی کە لەسەر هەرێمی کوردستان دەکرێن لەلایەن ئەو لایەنانەی کە هەوڵ دەدەن خۆیان بخەنە ناو ململانێکە و خۆیان و وڵاتەکەیان دەخەنە ژێر مەترسی گەورە.