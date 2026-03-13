نێچیرڤان بارزانی و ماکرۆن دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

پێش 8 خولەک

نێچیرڤان بارزانی لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ئیمانوێل ماکرۆن، سەرەخۆشیی گیانلەدەستدانی سەربازێکی فەرەنسی لە مەخموور کرد و داوای لە بەغدا کرد دەستبەجێ رێگری لە هێرشی گرووپە چەکدارەکان بکات، هاوکات ماکرۆن بەردەوامیی پشتگیریی وڵاتەکەی بۆ هەرێمی کوردستان دووپاتکردەوە.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ هەینی، 13ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا، بە توندی سەرکۆنەی هێرشی تیرۆریستیی شەوی رابردووی سنووری مەخمووری بۆ سەر سەربازگەیەکی هاوبەشی پێشمەرگە و هێزەکانی فەرەنسا لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیدا کرد کە لە ئەنجامدا سەربازێکی پلەداری فەرەنسی گیانی لەدەست دا و ژمارەیەکی دیکەشیان بریندار بوون.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، نێچیرڤان بارزانی، سەرەخۆشی و هاوخەمیی قووڵی خۆی و گەلی کوردستانی ئاراستەی سەرۆک ماکرۆن و گەل و حکوومەتی فەرەنسا و خێزان و هاوڕێیانی ئەو سەربازە فەرەنسییە کرد کە لەپێناو پاراستنی ئاسایش و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆردا لە هەرێمی کوردستان گیانی بەخشی. هەروەها دووپاتی کردەوە کە بیر و دڵمان لای ئەوانە و هیوای زوو چاکبوونەوەی بۆ بریندارەکان خواست.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: نێچیرڤان بارزانی سوپاس و پێزانینی بۆ پشتگیری و هاوکاریی فەرەنسا لە عێراق و هەرێمی کوردستان و قوربانیدانی هێزە سەربازییەکانی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان دەربڕی. هەروەها دووپاتی کردەوە کە پێویستە حکوومەتی عێراق ئەرکی خۆی جێبەجێ بکات بۆ رێگەگرتن لە هێرشی ئەو گرووپانە و سزادانیان، تاکوو چیتر بەرژەوەندییەکانی وڵات و پەیوەندییەکان لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نەکەونە مەترسییەوە.

بە گوێڕەی ڕاگەیەندراوەکە، ماکرۆن، سوپاس و پێزانینی بۆ پەیوەندی و هاوخەمیی نێچیرڤان بارزانی و گەلی کوردستان دەربڕی و دووپاتی کردەوە کە فەرەنسا لە پشتگیری و هاوکاریکردنی عێراق و هەرێمی کوردستان بەردەوام دەبێت.

هەروەها تاوتوێکردنی دوایین پێشهاتەکانی شەڕ و لێکەوتەکانی لەسەر ناوچەکە، تەوەرێکی دیکەی پەیوەندییەکە بوو. تێیدا هەردوولا جەختیان لە چڕکردنەوەی هەوڵەکان بۆ راگرتنی شەڕ و چارەسەری کێشەکان بە شێوەیەکی ئاشتییانە کردەوە