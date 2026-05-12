وەلید سەهلانی: شایستەی دارایی زیندانیانی سیاسی هەرێم و عێراق هاوتا دەکەین

دکتۆر وەلید سەهلانی، سەرۆکی دامەزراوەی زیندانیانی سیاسی عێراق رایگەیاند، هەوڵێکی جیددی دەدەن بۆ ئەوەی شایستە داراییەکانی زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستان هاوتای بەشەکانی دیکەی عێراق بکرێت و جەخت دەکاتەوە کە بەگوێرەی دەستوور نابێت هیچ جیاکارییەک لە نێوان زیندانیانی سیاسی لە سەرانسەری وڵاتدا هەبێت، چونکە هەموویان رووبەڕووی هەمان مەینەتی بوونەتەوە.

رۆژی سێشەممە 12ی ئایاری 2026، دکتۆر وەلید سەهلانی، سەرۆکی دامەزراوەی زیندانیانی سیاسی بە رۆژنامەوانانی راگەیاند، زیندانیان لە هەر شوێنێکی کوردستان و عێراق بن، هەمان مەینەتییان لەسەر دەستی رژێمی پێشوو بینیوە، بۆیە نابێت هیچ جیاکارییەک لە نێوانیاندا هەبێت و پێویستە بە گوێرەی دەستووری عێراق مافەکانیان هاوتا بکرێت.

سەهلانی نیگەرانیی خۆی نیشان دا لەوەی کە "بەشێکی زۆری زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا هیچ ماف و شایستەیەک وەرناگرن، ئەوانەشی کە بڕە پارەیەک وەردەگرن، شایستەکانیان زۆر کەمە." گوتیشی: "بە داخەوە زۆربەی خانەوادەی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان ستەملێکراون و مافی شایستەی خۆیان وەرناگرن."

سەرۆکی دامەزراوەی زیندانیانی سیاسی رۆڵی قوربانیدانی ئەو توێژەی بەرز نرخاند و رایگەیاند، ئەگەر تێکۆشانی ئەو زیندانی و شەهیدانە نەبووایە، رادەستکردنی دەسەڵات بەم شێوەی ئێستا نەدەبوو، بۆیە ئەرکی حکوومەتە خێزانەکانیان بە باشترین شێوە قەرەبوو بکاتەوە.

لە کۆتایی قسەکانیدا، وەلید سەهلانی جەختی لەسەر ئەرکی دامەزراوەکەیان کردەوە و گوتی: "رۆڵی سەرەکیی ئێمە وەک دامەزراوەی زیندانیانی سیاسی، پاراستنی مافی هەموو ئەو کەسانەیە کە لە ساڵی 1961 و 1962ـەوە تاوەکو کاتی رووخانی رژێمی بەعس لە 2003، سوودمەند دەبن لە یاساکە؛ ئێمە هیچ جیاکارییەک لە نێوان هیچ کەسێکدا ناکەین و هەموو زیندانیانی سیاسی بە یەک چاو سەیر دەکەین."