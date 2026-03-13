هێرش کرایە سەر هێزەکانی فەرەنسا لە سەربازگەی کەی وەن
لە کاتی نیشتنەوەی هەلیکۆپتەرێکی فەرەنسی، سەربازگەی کەی وەن (K1) لە باشووری کەرکووک ڕووبەڕووی هێرشێکی مووشەکی بووەوە. سەرچاوەیەک لە پۆلیسی کەرکووک بە کوردستان24ی ڕاگەیاند کە هێرشەکە بە دوو مووشەکی کاتیوشا ئەنجام دراوە و ئامانج لێی هێزەکانی فەرەنسا بووە، بەڵام هیچ زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتووەتەوە.
هەینی 13ـی ئاداری 2026، بەپێی زانیارییەکانی کوردستان24 کە لە سەرچاوەیەکی پۆلیسی کەرکووکەوە دەستی کەوتووە، گرژییەکی ئەمنی لە پارێزگاکە ڕووی دا، کاتێک لە ساتەوەختی نیشتنەوەی هەلیکۆپتەرێکی هێزەکانی فەرەنسا لە سەربازگەی کەی وەن (K1) لە باشووری شاری کەرکووک، دوو مووشەکی جۆری کاتیوشا ئاراستەی سەربازگەکە کران.
سەرچاوە ئەمنییەکە بۆ پەیامنێری کوردستان24 لە کەرکووک ئاشکرای کرد کە هەردوو مووشەکەکە ئامانجە سەرەکییەکەی خۆیان نەپێکاوە و لە دەرەوەی سەربازگەکە و لە نزیک دیواری دەرەوە کەوتوونەتە خوارەوە. جەختیشی لەوە کردەوە کە هێرشەکە خۆشبەختانە هیچ جۆرە زیانێکی گیانیی بەدواوە نەبووە و زیانەکان تەنیا ماددین و بەر دیواری سەربازگەکە کەوتوون.
سەبارەت بە پاڵنەری هێرشەکەش، سەرچاوەکە ڕوونی کردەوە کە ئامانجی سەرەکیی پشت ئاراستەکردنی ئەم مووشەکانە، ڕاستەوخۆ هێزەکانی فەرەنسا بووە کە لە ناو ئەو بنکە سەربازییەدا بارەگا و پێگەی تایبەت بە خۆیان هەیە.