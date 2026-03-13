سوپای پاسداران: بە مووشەکی قورس زیاتر لە 10 حەشارگەی فەرماندەکانی ئیسرائیلمان کردە ئامانج

پێش 54 خولەک

سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، لە چوارچێوەی 46ـەمین شەپۆلی هێرشە نوێیەکانیاندا بۆ سەر ئیسرائیل، چەند خولەکێک لەمەوبەر زیاتر لە 10 حەشارگەی فەرماندەکانی سوپای ئیسرائیلیان بە مووشەک پێکاوە.

هەینی 13ـی ئاداری 2026، سوپای پاسداران، رایگەیاند، لەم هێرشەدا مووشەکە بالیستییە قورسەکانی جۆری ( خەیبەر شکێن، عیماد و قەدەر) بەکار هێنراون و ئاراستەی ناو خاکی ئیسرائیل کراون.

ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم هێرشە نوێیەی سوپای پاسداران لە کاتێکدایە کە شەپۆلی هێرشەکان بۆ سەر ئامانجە سەربازییەکانی ئیسرائیل بە چڕی بەردەوامە و دۆخی ئەمنیی ناوچەکە بەرەو ئاڵۆزیی زیاتر دەچێت.