حەشدی شەعبی لە قائیم بۆردومان کرا

پێش کاتژمێرێک

هەینی 13ـی ئاداری 2026، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند، بنکەیەکی هێزەکانی حەشدی شەعبی لە قەزای قائیمی سەر بە پارێزگای ئەنبار لە هێرشێکی ئاسمانیدا کرایە ئامانج.

بەگوێرەی زانیارییەکان، هێرشەکە بنکەیەکی سەرایا خۆراسانی (لیوای 18)ـی حەشدی شەعبی پێکاوە، هاوکات لەگەڵ ئەنجامدانی هێرشەکەدا، دەنگی فڕۆکەی جەنگی لە ئاسمانی ناوچەکەدا بیستراوە و جووڵەی فڕۆکەکان هەست پێ کراوە.

لە بارەی زیانەکانەوە تاوەکو ئێستا هیچ ئامارێکی فەرمی لەبارەی قەبارەی زیانە گیانی و ماددییەکانی ئەو بۆردومانە بڵاونەکراوەتەوە و لایەنە پەیوەندیدارەکان خەریکی لێکۆڵینەوەن لە رووداوەکە.