وەزارەتی تەندروستیی ئێران: سەدان ئافرەت و منداڵ بوونەتە قوربانی

هەینی 13ـی ئاداری 2026، وەزارەتی تەندروستیی ئێران لە راگەیەندراوێکی نوێدا دوایین ئاماری زیانە مرۆییەکان و زیانەکانی کەرتی تەندروستیی وڵاتەکەی بڵاوکردەوە، بەگوێرەی ئامارە فەرمییەکان، زیانە مرۆییەکان لە ریزەکانی ئافرەتان و منداڵاندا بەم شێوەیەیە:

1- ئافرەت: 223 کەس گیانیان لەدەستداوە و 2,729 ئافرەتی دیکەش بریندار بوون.

2- خوار 18 ساڵ: 202 کەس گیانیان لەدەستداوە و 1,190 کەسی دیکە بریندار بوون.

3- منداڵانی تەمەن بچووک: 12 منداڵی خوار تەمەن 5 ساڵ گیانیان لەدەستداوە، هەروەها 41 منداڵی خوار تەمەن 2 ساڵ لەنێو بریندارەکاندان.

سەبارەت بە زیانەکانی کەرتی تەندروستی و کارمەندانی ئەو بوارە، وەزارەتەکە رایگەیاندووە:

1- 16 کارمەندی تەندروستی بوونەتە قوربانی.

2- 152 بنکەی تەندروستی زیانیان پێگەیشتووە.

3- 6 نەخۆشخانە بە تەواوی چۆڵکراون.

4- 32 ئەمبوڵانس زیانیان بەرکەوتووە و لەکارکەوتوون.

ئەم ئامارانە نیشاندەری قەبارەی ئەو زیانە گەورە مرۆیی و ماددییانەن کە بەر هاووڵاتیان و ژێرخانی تەندروستیی ئێران کەوتوون.