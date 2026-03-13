وەزارەتی تەندروستیی ئێران: سەدان ئافرەت و منداڵ بوونەتە قوربانی

ئێران وەزارەتی تەندروستی ئێران جەنگی ئێران و ئسرائیل جەنگی ئەمریکا و ئێران

وەزارەتی تەندروستیی ئێران لە راگەیەندراوێکی نوێدا دوایین ئاماری زیانە مرۆییەکان و زیانەکانی کەرتی تەندروستیی وڵاتەکەی بڵاوکردەوە کە تێیدا ئاماژە بە گیانلەدەستدان و برینداربوونی هەزاران کەس دەکات.

هەینی 13ـی ئاداری 2026، وەزارەتی تەندروستیی ئێران لە راگەیەندراوێکی نوێدا دوایین ئاماری زیانە مرۆییەکان و زیانەکانی کەرتی تەندروستیی وڵاتەکەی بڵاوکردەوە، بەگوێرەی ئامارە فەرمییەکان، زیانە مرۆییەکان لە ریزەکانی ئافرەتان و منداڵاندا بەم شێوەیەیە:

1- ئافرەت:  223 کەس گیانیان لەدەستداوە و 2,729 ئافرەتی دیکەش بریندار بوون.

2-   خوار 18 ساڵ:  202 کەس گیانیان لەدەستداوە و 1,190 کەسی دیکە بریندار بوون.

3-   منداڵانی تەمەن بچووک:  12 منداڵی خوار تەمەن 5 ساڵ گیانیان لەدەستداوە، هەروەها 41 منداڵی خوار تەمەن 2 ساڵ لەنێو بریندارەکاندان.

سەبارەت بە زیانەکانی کەرتی تەندروستی و کارمەندانی ئەو بوارە، وەزارەتەکە رایگەیاندووە:

1-   16  کارمەندی تەندروستی بوونەتە قوربانی.

2-   152  بنکەی تەندروستی زیانیان پێگەیشتووە.

3-   6  نەخۆشخانە بە تەواوی چۆڵکراون.

4-   32  ئەمبوڵانس زیانیان بەرکەوتووە و لەکارکەوتوون.

ئەم ئامارانە نیشاندەری قەبارەی ئەو زیانە گەورە مرۆیی و ماددییانەن کە بەر هاووڵاتیان و ژێرخانی تەندروستیی ئێران کەوتوون.

کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,