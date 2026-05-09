بۆکان هەورامی دەنگی یار بڵاو دەکاتەوە
بۆکان هەورامی، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، نوێترین گۆرانی بەناوی "دەنگی یار"، بە ڤیدیۆ کلیپ بڵاوکردەوە.
ئەمڕۆ شەممە، 9ی ئایاری 2026، بۆکان هەورامی، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، دەربارەی بڵاوکردنەوەی بەرهەمە نوێیەکەی بە کوردستان24ی گوت "بەرهەمی دەنگی یار، ئاوازەکەی فۆلکلۆری هەورامانە، شیعرەکەی بەشێکی فۆلکلۆرە و بەشەکەی دیکەی ئەژدەر خامۆش بۆی داناوە، هەروەها عەلی عەتا کاری میوزیک و تۆمارکردنی بۆ کردووم، ژەنینی عود، رەوەند کەمال و دەف و زەڕب جەنگین جەمال و شمشاڵ و سەنتوور و ڤایۆلین و کەمانچە هەر عەلی عەتا ئەنجامی داوە، هەروەها ڤینۆ گرووپ کاری ڤیدیۆ کلیپەکەی بۆ کردووم".
بۆکان هەورامی گوتیشی "زۆر گرنگە بەلای من ئەو جۆرە ئاوازانە تازە بکرێنەوە، نەوەی ئێستا گوێی لێبگرن و لەسەر ڤیدیۆکانیان دایبنێن، گۆرانییەکان بچنەوە ناو خەڵک و ئەو ئاوازانە نەمرن، بۆیە من هەر بەهارە و ئاوازێکی فۆڵکلۆری هەورامان دەهێنم و کاری لەسەر دەکەم، هیوادارم ئەو بەرهەمە نوێیەم بەدڵی هەموو لایەک بێت و چێژی لێببینن".
بۆکان هەورامی، خەڵکی ناوچەی هەورامانە و خاوەنی چەندین بەرهەمی گۆرانییە.