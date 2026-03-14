35 ساڵ بەسەر راپەڕینی شاری دهۆک تێدەپەڕێت

ئەمڕۆ 14ـی ئادار، 35 ساڵ بەسەر راپەڕینی شکۆداری شاری دهۆکدا تێدەپەڕێت؛ ئەو رۆژەی خەڵکی دەڤەرەکە بە هەموو پێکهاتەکانییەوە، هاوشانی هێزی پێشمەرگە، کۆتاییان بە دەسەڵاتی سەرکوتکەری رژێمی بەعس هێنا و شارەکەیان ئازاد کرد.

چەخماخەی ڕاپەڕینی دهۆک لە ئێوارەی 13ـی ئاداری 1991دا لێدرا، کاتێک جەماوەر و پێشمەرگە پلانی وردیان بۆ کۆنترۆڵکردنی شارەکە داڕشت. ناوچەکانی رۆژهەڵاتی دهۆک، شندوخا و گەلی دهۆک وەک خاڵی دەستپێک دیاریکران و کاتژمێر 4:00ـی بەرەبەیانی 14ـی ئادار وەک "کاتژمێری سفر" بۆ هێرشەکان دەستنیشانکرا.

بەرەبەیانی 14ـی ئادار، کە هاوکات بوو لەگەڵ یادی لەدایکبوونی رێبەری نەتەوەیی کورد، مەلا مستەفا بارزانی، خەڵکی دهۆک لە ژن، پیاو، گەنج و پیر بە یەکدەنگ دژی دامودەزگا ئەمنییەکانی رژێم راپەڕین. ئەم هاوکاتییە وزەیەکی زیاتری بە راپەڕیووان بەخشی و لە ماوەی کەمتر لە رۆژێکدا، تەواوی بنکە و بارەگا ئەمنییەکانی شارەکە کەوتنە دەست گەلی راپەڕیو.

ئەگەرچی لە هەندێک لە دامەزراوەکاندا هێزەکانی رژێم بەرگرییان کرد و بەو هۆیەوە ژمارەیەک پێشمەرگە و هاووڵاتی شەهید بوون، بەڵام ئیرادەی خەڵک زۆر لەوە بەهێزتر بوو. تا ئێوارەی هەمان رۆژ، سەرکەوتنی تەواوەتی لە دهۆک راگەیەندرا. ئەم سەرکەوتنە کاریگەرییەکی دەروونی گەورەی هەبوو، بەجۆرێک ورەی هێزەکانی رژێمی لە قەزا و ناحیەکانی دەوروبەری دهۆکیش رووخاند و وایکرد زۆربەی ناوچەکان بێ بەرگری خۆیان بەدەستەوە بدەن.

راپەڕینی دهۆک زنجیرەیەکی گرنگی ئەو راپەڕینە مەزنە بوو کە لە 5ـی ئاداری 1991لە رانیەی "دەروازەی راپەڕین"ەوە دەستی پێکردبوو. ئەم دەستکەوتە مێژووییەی دهۆک، رێگەی خۆشکرد بۆ بەردەوامیی پرۆسەی ئازادیی تا گەیشتە لووتکە لە 21ـی ئاداردا بە ئازادکردنی شاری کەرکووک و هەڵکردنی مەشخەڵی نەورۆزی سەرکەوتن لەسەرانسەری خاکی کوردستان.

ئەمڕۆ، خەڵکی دهۆک و کوردستان بە شانازییەوە یادی ئەو رۆژە دەکەنەوە کە تێیدا ئیرادەی گەل بەسەر چەک و ستەمی دیکتاتۆرییەتدا سەرکەوت.