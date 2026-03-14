چەندان بارەگای حەشدی شەعبی کرانە ئامانج؛ حکوومەتی فیدراڵیش سەرکۆنەی دەکات

لە چەند کاتژمێری رابردوودا زنجیرەیەک هێرش کرایە سەر چەند پێگەیەکی حەشدی شەعبی لە بەغدا و دەنگی چەندین تەقینەوەی بەهێزیش لە ناوچە جیاوازەکان بیسترا.

بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێرانی کوردستان 24 لە بەغدا، لە ناوچەی "کەڕادە"ـی ئەو شارە هێرش کرایە سەر بارەگای لیوای 40ـی حەشدی شەعبی. چەکدارانی "ئەنسارولئەوفیا" لەو بارەگایەدا بوون و میدیا عێراقییەکان ئاماژە بە کوژرانی ئەبو رەهیف قاسم، ناسراو بە ئەبو عەلی دەکەن. ئەو سەرکردەیە فەرماندەی سیستمی مووشەکی بووە لە لیوای بەدر.

پەیامنێرانی کوردستان 24 لە سەرچاوەکان پشتڕاستیان کردووەتەوە زنجیرەیەک هێرشی دیکە لەو شارە ئەنجام دراون. لە ناوچەکانی رەسافە، نەهرەوان، نزیک کەناڵی زەیتون، ناوچەی سەوز، دەوروبەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا و شاری سەدریش دەنگی تەقینەوەی بەهێز بیستراوە و دووکەڵیش ئاسمانی ئەو ناوچانەی تەنیوە. وێڕای بەئامانجگرتنی ئۆتۆمبێلێکی جۆری تۆیۆتا پرادۆ لە باشووری بەغدا، دەگوترێت بەرپرسی گرووپێکی چەکداری تێیدا بەئامانج گیراوە.

پەیامنێری کوردستان 24 لە مووسڵ رایگەیاند، بارەگای "سەیدولشوهەدا"ی لیوای 30ـی سەر بە حەشدی شەعبی کراوەتە ئامانج. دیمەنەکان هی ئەو بۆردومانەن و بەگوێرەی زانیارییەکان بارەگاکە بە دوو مووشەک کراوەتە ئامانج.

هەروەها پەیامنێری کوردستان 24 لە ئەنبار رایگەیاند، بنکەیەکی هێزەکانی حەشدی شەعبی لە قەزای قائیمی سەر بە پارێزگای ئەنبار لەسەر سنووری نێوان عێراق و سووریا کرایە ئامانج. لەبارەی زیانەکانەوە تاوەکو ئێستا هیچ ئامارێکی فەرمی لەسەر قەبارەی زیانە گیانی و ماددییەکانی ئەو بۆردومانە بڵاو نەکراوەتەوە.

لەلایەکی دیکەوە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان رایگەیاند، بەئامانجکردنی ناوچە نیشتەجێبووەکان تاوانێکی نێودەوڵەتییە و پێشێلکردنی هەموو بەها مرۆییەکانە.

شانەی راگەیاندنی ئەمنی لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، راگەیەنراوێکی توندی بڵاوکردەوە و تێیدا سەرکۆنەی ئەو پەرەسەندنە ئەمنییە مەترسیدارانەی ئەم دواییەی کرد. شانەکە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی ناو گەڕەکە قەرەباڵغەکانی بە "پەرەسەندنێکی مەترسیدار و بێپێشینە" وەسف کرد.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، بەئامانجگرتنی ناوچە مەدەنییەکان پێشێلکارییەکی زەق و ئاشکرای هەموو بەها مرۆییەکانە و بە تەواوی دژ بەو پەیماننامە نێودەوڵەتییانەیە پارێزگاری لە مەدەنییەکان دەکەن لە کاتی ململانێکاندا. شانەی راگەیاندنی ئەمنی جەختی کردەوە، هەر پاساوێک بۆ ئەنجامدانی ئەم جۆرە هێرشانە لە ناو جەرگەی ناوچە نیشتەجێبووەکاندا بهێنرێتەوە، لە رووی یاسایی و ئەخلاقییەوە پووچەڵ و بێبنەمایە.

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان ئاماژەی بەوە کرد، گۆڕینی ماڵی هاووڵاتییان و کۆڵانە ئارامەکان بۆ مەیدانی جەنگ و ئۆپەراسیۆنی سەربازی، تاوانێکی تەواوە و ئامانجی راستەوخۆی ترساندنی خەڵکی بێتاوان و شکاندنی ئیرادەیانە. هەروەها روونیشی کردەوە، دەستدرێژیکردنە سەر هاووڵاتی لەناو شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیدا، پێشێلکردنی پیرۆزترین مافەکانی مرۆڤە و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش ئەم کارانە لە ریزی تاوانە گەورەکاندا پۆلێن دەکرێن.

لە دوای هەڵگیرسانی جەنگی غەززە لە تشرینی یەکەمی 2023 و جەنگی ئێران لە کۆتایی مانگی رابردوو، گرژی و ئاڵۆزییەکی زۆر لە نێوان گرووپە چەکدارەکانی عێراق و هێزەکانی ئەمریکا دروست بووە. گرووپە چەکدارەکان لەژێر ناوی "مقاومەی ئیسلامی لە عێراق" دەیان هێرشیان بە درۆن و مووشەک کردووەتە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە عێراق و سووریا و چەندین هێرشیشیان ئاراستەی ئیسرائیل کردووە. لە بەرانبەردا هێزەکانی ئەمریکا چەندین جار بارەگا و سەرکردە دیارەکانی حەشدی شەعبی و گرووپە چەکدارەکانیان لە بەغدا، بابل، ئەنبار و کەرکووک کردووەتە ئامانج.