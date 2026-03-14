جەنگی ئێران سیاسی

جێگری سەرۆکی ئەمریکا: هێشتا نازانین برینەکەی موجتەبا خامنەیی چەند سەختە

جەی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا
جەی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا
رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

جەی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا لە لێدوانێکی رۆژنامەڤانیدا کۆمەڵێک زانیاری نوێی سەبارەت بە جەنگی ئێران و دوایین پێشهاتەکانی پەیوەست بە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست خستە روو. 

لە بەشێکی قسەکانیدا ڤانس تیشکی خستە سەر دەنگۆی برینداربوونی موجتەبا خامنەیی، رێبەری نوێی باڵای کۆماری ئیسلامیی ئێران و پشتڕاستی کردەوە، کەسی یەکەمی ئەو وڵاتە بریندارە. 

روونیشی کردەوە، بەهۆی ئەو دۆخە پشێو و ئاڵۆزەی لە ناوچەکەدا هەیە و تێیدا هەم ئەمریکا و هەم ئیسرائیل ئامانجەکانیان دەپێکن، هێشتا دیار نییە کام لایەن هۆکاری برینداربوونەکەیەتی و تا چەندیش برینەکەی سەختە.

سەبارەت بەو هێرشەی لە 28ی مانگی رابردوو کرایە سەر قوتابخانەیەک لە شاری مینابی پارێزگای هورمزگان و بەپێی ئامارەکانی بەرپرسانی ئێران لانی کەم 175 کەس تێیدا کوژراون و زۆربەیان منداڵن، جەی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، هێشتا وێنەکە بەتەواوی لایان روون نییە و دەبێت بزانن بە راستی چی روویداوە. 

جەختیشی لەوە کردەوە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا فەرمانی کردووە لێکۆڵینەوەی ورد و هەمەلایەنە لە رووداوەکە بکرێت. ئەمەش لە کاتێکدایە بەرپرسانی تاران واشنتن بەم هێرشە تۆمەتبار دەکەن و دەڵێن بە مووشەکی تۆماهۆکی ئەمریکی کراوەتە ئامانج.

لە کۆتایی لێدوانەکانیدا ڤانس وەڵامی ئەو پڕوپاگەندانەی دایەوە باس لە بوونی ناکۆکی لە نێوان ئەو و دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا دەکەن لەسەر پرسی بەڕێوەبردنی جەنگ.

 جەی دی ڤانس دووپاتی کردەوە، بڕیارەکانی ترەمپ لەسەر بنەمای راوێژ و گفتوگۆدان لەگەڵ تیمەکەیدا و پێویستیشە ئەو گفتوگۆیانە بە نهێنی بمێننەوە. هەروەها ستایشی یەکڕیزیی تیمی ئاسایشی نیشتمانیی ئەمریکای کرد و ئاماژەی بەوە کرد، کارەکانیان لەسەر بنەمای متمانەی نێوانیان و ئاڵوگۆڕی ئازادانەی بیرۆکەکانە و دەیەوێت ئەو دۆخەش بەردەوام بێت.

 
 
 
