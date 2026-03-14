وەرزی قەدەخەی راوی ماسی لە هەرێمی کوردستان دەستپێدەکات

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دارستان و ژینگەی راپەڕین رایگەیاند، لە پێناو پاراستنی سامانی ماسی لە هەرێمی کوردستان، لە سبەینێوە وەرزی قەدەخەکردنی راوی ماسی دەستپێدەکات و بڕیارەکەش بۆ ماوەی سێ مانگ بەردەوام دەبێت.

ئەمڕۆ شەممە، 14ـی ئاداری 2026، بەپێی بڕیارێکی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی سامانی ئاژەڵ و ڤێتێرنەری / بەڕێوەبەرایەتیی سامانی ماسی، لە 15ـی ئاداری 2026 تاوەکو 15ـی حوزەیرانی 2026، راوکردنی ماسی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان قەدەخە دەکرێت و بڕیارەکەش سەرجەم جۆرەکانی راوکردن دەگرێتەوە.

لە راگەیەندراوەکەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی راپەڕیندا هاتووە، مەفرەزە و تیمەکانیان سەرجەم ئامادەکارییەکانیان تەواو کردووە بۆ ئەوەی لە کاتی دیاریکراودا بڕیارەکە لەسەر زێی بچووک و دەریاچەی دوکان لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین جێبەجێ بکەن.

هاوکات پۆلیسی دارستان داوا لە هاووڵاتییان و راوچییان دەکات، پێش چوونە بواری جێبەجێکردنی بڕیارەکەوە، سەرجەم ئەو کەلوپەلانەی پەیوەندییان بە راوکردنی ماسییەوە هەیە لە دەریاچەکان و رووبارەکان دووربخەنەوە.

هەروەها هۆشداری دراوە کە راوکردنی ماسی بە رێگاکانی (کارەبا، ماددە ژەهراوییەکان، ماددە تەقەمەنییەکان و تۆڕی کونی ورد) بە هەموو شێوەیەک و لە هەموو کاتێکدا بە تەواوی قەدەخەیە و سەرپێچیکاران رووبەڕووی ڕێکاری یاسایی دەکرێنەوە.