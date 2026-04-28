فراکسیۆنی پارتی پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی دەکات

سێشەممە، 28ـی نیسانی 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی کرد بە بۆنەی راسپاردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ.

هەروەها فراکسیۆنەکە، هیوای سەرکەوتنی لە راپەڕاندنی ئەرکەکانی و پێکهێنانی حکوومەتی نوێ بۆ عەلی زەیدی خواست.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەی فراکسیۆنی پارتیدا هاتووە، قۆناغی ئێستا پێویستی بە پەنابردنە بۆ دەستوور و کارکردنی جیددی بۆ راستکردنەوەی رێڕەوی سیاسی هەیە، بە شێوەیەک کە چارەسەرکردنی دۆسیە هەڵپەسێردراوەکان مسۆگەر بکات و زمانی حیکمەت لە بەرەنگاربوونەوەی ئاڵنگارییەکاندا باڵادەست بێت.

فراکسیۆنەکە، جەختی لەوە کردەوە، "ئێمە چاوەڕوانی قۆناغێکی نوێ لە هەماهەنگیی بەرپرسیارانەین کە ببێتە مایەی چەسپاندنی هاوبەشییەکی راستەقینە لە بەڕێوەبردنی دەوڵەتدا و بەدیهێنانی خواستەکانی هەموو رۆڵەکانی گەلی عێراق.

ئێوارەی دوێنێ دووشەممە، 27ـی نیسانی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی، عەلی زەیدی، وەک کاندید بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق دیاریی کرد.