پرۆژەی 'هاوڕێی ژینگە' لە ناوەندەکانی خوێندنی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێت
دەستەی ژینگەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، پڕۆژەیەکی نوێ بە ناوی "هاوڕێی ژینگە" بۆ ساڵی خوێندنی داهاتوو ئامادە کراوە، کە ئامانجی بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاریی ژینگەیی خوێندکارانە لە باخچەی ساوایانەوە تاوەکو پۆلی 12.
ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی نیسانی 2026، سەنعان عەبدوڵڵا، گوتەبێژی دەستەی ژینگەی هەرێمی کوردستان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند، پڕۆژەکە ئێستا لە قۆناغی رەشنووسدایە و ماوەی هەفتەیەک دراوە بە وەزارەتەکان بۆ ئەوەی تێبینی و پێشنیارەکانیان پێشکەش بکەن، تاوەکو هەموار بکرێت و پاشان بۆ پەسەندکردن و تەرخانکردنی بودجە، بەرز بکرێتەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران.
سەبارەت بە ناوەرۆکی پڕۆژەکە، سەنعان عەبدوڵڵا گوتی، "بەرنامەیەکی رێکوپێک لە لایەن وەزارەتی پەروەردەوە ئامادە کراوە بۆ ئەوەی منداڵان لە باخچەی ساوایانەوە تاکو پۆلی 12 ببنە دۆست و هاوڕێی ژینگە، پڕۆژەکە چەند قۆناغێکی جیاواز لەخۆ دەگرێت و ساڵانە دووبارە دەبێتەوە."
لە کۆتاییدا گوتەبێژی دەستەی ژینگە جەختی کردەوە، کە بەهۆی ئەوەی پڕۆژەکە هێشتا رەشنووسە، وردەکارییە زیاترەکان دوای پەسەندکردنی لە لایەن ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی پەروەردەوە بە فەرمی رادەگەیەنرێن.