گوتەبێژی هێزە چەکدارەکانی ئێران بۆ وڵاتانی ناوچەکە: لەجیاتی ئەمریکا پشت بە ئێران ببەستن

"کەشتی فڕۆکە هەڵگری ئەبراهام لینکن لەلایەن هێزەکانی ئێرانەوە ناچار بە هەڵاتن کراوە"

پێش 16 خولەک

گوتەبێژی هێزە چەکدارەکانی ئێران هۆشداری توند دەداتە سەرکردەی وڵاتانی ناوچەکە کە چیتر پشت بە ئەمریکا نەبەستن و رایدەگەیەنێت، واشنتن توانای پاراستنی ئاسایشی ناوچەکەی نەماوە و ناتوانێت بەرگری لە سوپاکەی خۆیشی بکات.

ئەبولفەزل شکارچی، گوتەبێژی هێزە چەکدارەکانی ئێران، لە لێدوانێکدا روو لە سەرکردەی وڵاتە ئیسلامییەکانی ناوچەکە کرد و داوای کرد، لەجیاتی ئەمریکا پشت بە "ئێران" و گەلانی موسڵمان ببەستن، هەروەها جەختی لە پێویستیی یەکڕیزیی جیهانی ئیسلامی کردەوە لە دژی ئەمریکا و ئیسرائیل کە بە "کوفر و دوڕوویی" ناوی بردن.

گوتیشی: "پشت بە هێزی لاوازی ئەمریکا مەبەستن، ئەو وڵاتە تەنانەت ناتوانێت بەرگری لە سوپا داڕماوەکەی خۆی بکات، بۆیە بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت ئاسایشی وڵاتە ئیسلامییەکانی ناوچەکە مسۆگەر بکات."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ئەبولفەزل شکارچی باسی لە رووبەڕووبوونەوە سەربازییەکان کرد و رایگەیاند، گەورەترین کەشتیی فڕۆکەهەڵگری ئەمریکی بە ناوی "ئەبراهام لینکن" کە بۆ دەیان ساڵە سامانی موسڵمانان دەبات، لەلایەن هێزەکانی ئێرانەوە تووشی شکستێکی مێژوویی بووە و ناچار بە کشانەوە و هەڵاتن کراوە.

باسی لەوەشکرد، سەرجەم ئەو بنکە سەربازییانەی ئەمریکا کە لە ژێر دروشمی "ئاسایشی ناوچەکە" بە سامانی وڵاتانی ئیسلامی دروستکراون، وێران کراون و ژمارەیەک سەرباز و فەرماندەی ئەمریکی تێیاندا کوژراون.

گوتەبێژی هێزە چەکدارەکانی ئێران ئاماژەی بەوەش دا، کە وڵاتەکەی بە کردەوە سەلماندوویەتی لە توانایدایە لە هەر ئاستێکدا بێت بەرپەرچی هەر دەستدرێژییەک بداتەوە، ئەوەشی خستەڕوو کە "ئەمریکا چیتر هێزێکی جیهانی نییە و دەبێت ناوچەی رۆژئاوای ئاسیا جێبهێڵێت."

شکارچی دڵنیایی دا، ئێران توانای نۆژەنکردنەوەی ژێرخانە وێرانکراوەکانی وەک قوتابخانە، باڵەخانەکان، بازاڕەکان و قەرەبووکردنەوەی زیانلێکەوتووانی هەیە، بەڵام جەختی کردەوە، "ئەوەی هەرگیز چاک ناکرێتەوە و نۆژەن ناکرێتەوە، ناوبانگ و هێزی ئەمریکا، سوپا داڕماوەکەی و ئابڕووچوونی ئیسرائیلە ".