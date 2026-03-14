نیویۆرک تایمز: یەکەم مووشەک لە وڵاتانی کەنداوەوە ئاراستەی ئێران کرا

بە گوێرەی گرتەیەکی ڤیدیۆیی بۆ جار یەکەم، لە بەحرەینەوە بە مووشەکی بالیستی هێرش کراوەتە سەر ئێران.

بە گوێرەی چەند گرتەیەکی ڤیدیۆیی، ئەمڕۆ شەممە، 14ـی ئاداری 2026، لە خاکی بەحرەینەوە مووشەکی بالیستی دروستکراوی ئەمریکی ئاراستەی ئێران کراوە و رۆژنامەنی "نیویۆرک تایمز"ـیش بڵاویکردووەتەوە، ئەمە یەکەم هێرشە لە وڵاتانی کەنداوەوە بۆ سەر ئێران.

تاوەکو ئێستاش روون نەبووەتەوە کە هێرشە مووشەکییەکە لەلایەن ئەمریکاوە کراوە، یاخود سوپای بەحرەین هێرشەکەی ئەنجامداوە.

دوای هەڵگیرسانی جەنگ، ئێران هەزاران درۆن و مووشەکی ئاراستەی وڵاتانی کەنداو کردووە و زیانی گیانی و ماددی زۆری هەبووە.