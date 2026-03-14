چوار بنکەی حەشدی شەعبی بە درۆن کرانە ئامانج و دەستەی حەشدیش راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرچاوەیەکی ئەمنی رایگەیاند، زنجیرەیەک هێرشی درۆنی کراوەتە سەر چەند بنکەیەکی حەشدی شەعبی لە پارێزگای سەڵاحەددین، هاوکات دەستەی حەشدی شەعبی راگەیەندراوێکی نوێی سەبارەت بە سەرچاوەی هەواڵ و هەڵوێستە فەرمییەکانی بڵاوکردەوە.

شەممە 14ـی ئاداری 2026، سەرچاوەیەکی ئەمنی بە میدیا عێراقییەکانی راگەیاندووە، چوار بنکەی سەر بە حەشدی شەعبی لە ناوچە جیاجیاکانی رۆژهەڵاتی پارێزگای سەڵاحەددین بە درۆن کرانە ئامانج، هێرشەکان لە بەشەکانی رۆژهەڵات و باکووری قەزای خورماتوو و دەوروبەری قەزای ئامرلی بوون.

بەگوێرەی زانیارییەکان، یەکێک لە هێرشەکان بارەگای فەوجی یەکی سەر بە لیوای 52ـی حەشدی شەعبی لە کەرتی خورماتوو پێکاوە، کە بەهۆیەوە ئەندامێکی حەشد بریندار بووە، دوای هێرشەکان، هێزە ئەمنییەکان رێکاری توندیان گرتووەتە بەر و لێکۆڵینەوەیان بۆ ئاشکراکردنی لایەنی پشت هێرشەکان دەستپێکردووە.

دوا بەدوای هێرشەکان، دەستەی حەشدی شەعبی راگەیەندراوێکی ئاڕاستەی دەزگاکانی راگەیاندن و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان کرد، تیایدا جەختی کردەوە، هەڵوێست و راگەیەندراوە فەرمییەکانیان تەنها لە رێگەی پلاتفۆرمە میدیاییە باوەڕپێکراوەکانی خۆیانەوە دەردەچێت، کە ئەویش "بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕاگەیاندن"ە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "هەر لێدوان یان هەواڵێک لە دەرەوەی ئەم پلاتفۆرمانە بڵاوبکرێتەوە، گوزارشت لە رای فەرمی دەستەی حەشدی شەعبی ناکات، بەڵکو تەنها گوزارشتە لە رای ئەو کەس و لایەنانەی بڵاویان کردووەتەوە." دەستەی حەشد داوای لە میدیاکاران و بەکارهێنەرانی سۆشیاڵ میدیا کرد لە گواستنەوەی هەواڵەکاندا تەنها پشت بە سەرچاوە فەرمییەکان ببەستن.