باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا.. داوا لە هاووڵاتیانی وڵاتەکەی دەکات عێراق جێبهێڵن

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، هۆشدارییەکی ئەمنی بەپەلەی بڵاوکردەوە و تێیدا داوا لە تەواوی هاووڵاتیانی ئەمریکی دەکات بەهۆی تێکچوونی دۆخی ئەمنی و هێرشی میلیشیاکان، دەستبەجێ خاکی عێراق جێبهێڵن.

شەممە 14ـی ئاداری 2026، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، رایگەیاندووە، میلیشیا تیرۆریستییەکانی سەر بە ئێران هێرشی بێسەروبەریان دژ بە هاووڵاتیانی ئەمریکی و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە سەرانسەری عێراق ئەنجامداوە، ئاماژەی بەوەشکردووە، ناوچەی سەوز لە بەغدا داخراوە و هێرشی بەردەوام دەکرێتە سەر دەوروبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا و کونسوڵخانەی گشتی ئەمریکا.

ئەمریکا ئاستی هۆشداریی گەشتکردنی بۆ عێراق گەیاندووەتە "ئاستی چوارەم" کە بە واتای (گەشت مەکە) دێت، هۆکارەکەشی بۆ بوونی مەترسیی تیرۆر، رفاندن، ململانێی چەکداری، و ئاژاوەی مەدەنی دەگەڕێنێتەوە، لەگەڵ سنوورداریی توانای باڵیۆزخانە بۆ پێشکەشکردنی هاوکاریی فریاگوزاری.

بەگوێرەی بەیاننامەکە، میلیشیاکان تەنها بنکە سەربازییەکان نا، بەڵکو دامەزراوە دیپلۆماسییەکان، کۆمپانیاکانی ئەمریکا، ژێرخانی وزە و تەنانەت ئەو هۆتێلانەش دەکەنە ئامانج کە بیانییەکانی تێدا دەمێننەوە.

باڵیۆزخانەی ئەمریکا ئاشکرای کردووە، لە ئێستادا گەشتە ئاسمانییە بازرگانییەکان لە عێراق راگیراون، بۆیە داوا لە هاووڵاتیانی دەکات ئەگەر بە لایانەوە سەلامەتە، لە رێگەی سنوورە وشکانییەکانەوە بەرەو وڵاتانی (ئوردن، کوەیت، سعودیە و تورکیا) عێراق جێبهێڵن، چونکە ئەگەری هەیە ئەو سنوورانەش لە هەر کاتێکدا دابخرێن.

لە کۆتایی هۆشدارییەکەدا هاتووە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا و مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوە، پاراستنی گیانی هاووڵاتیانی ئەمریکییان لە سەرووی هەموو کارە لەپێشینەکان داناوە و حکوومەتی ئەمریکا ئامادەیە زانیاری پێویست بۆ ئاسانکاریی چوونەدەرەوەی هاووڵاتیانی دابین بکات.