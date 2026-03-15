بۆچی مێسی بڕیاری دا لە هەڵبژاردنەکانی بارسێلۆنا دووربكەوێتەوە؟

پێش کاتژمێرێک

لیۆنێل مێسی، کاپتنی یانەی ئینتەر میامی بڕیاریدا بەشداریی هەڵبژاردنەكانی سەرۆك و دەستەی كارگێری بارسێلۆنا نەكات كە ئەمڕۆ بە فەرمی هەڵبژاردنەكە دەستیپێكردووە و ركابەرییەكی توندیش لە نێوان خوان لاپۆرتا و ڤیكتۆر فۆنت دەبینرێت.

لە سەرەتای ئەمساڵەوە ناوی لیۆنێل مێسی زۆرجار لە لایەن بەربژێران و ركابەرەكان لە بانگەشەی هەڵبژاردنی بارسێلۆنا هاتووە، لە دوایین دیبەیت و گفتوگۆی نێوان بەربژێرەكان، ڤیکتۆر فۆنت، خوان لاپۆرتای ركابەری تۆمەتبار کرد بەوەی کە هۆکاری نوێـنـەکردنەوەی گرێبەستی مێسی بووە کە یەکێکە لە ئەفسانەکانی یانەکە، سەرەڕای ئەوەی نوێکردنەوەی گرێبەستی ئەستێرە ئەرجەنتینییەكە یەکێک بوو لە دیارترین بەڵێنەکانی لاپۆرتا لە هەڵبژاردنەكانی پێنج ساڵی رابردووی بارسێلۆنا.

چاڤی هێرناندێزی ڕاهێنەری پێشووی بارسێلۆنا لە دوایین چاوپێكەوتنی دا رایگەیاند لاپۆرتا بەرپرسیار بووە لەوەی مێسی لە ساڵی 2023 نەگەڕێتەوە بارسێلۆنا سەرەڕای ئەوەی رێككەوتنێك لە نێوان هەردوولا هەبوو.

بە گوێرەی كەناڵی ئێلچێرینگیتۆی ئیسپانیا، مێسی ئاگاداری ئەو ژاوەژاوەی میدیایی بووە كە لەبارەی هەڵبژاردنەكانی بارسێلۆنا گوتراوە، جگە لەوەش بەشێك لە بەربژێرەكان هەوڵیانداوە مێسی بە پەیامێك بەشداریی بانگەشەی هەڵبژاردنەكان بكات و بۆچوونی خۆی دەرببڕێت، بەڵام ئەو یاریزانە ئەرجەنتینییە بڕیاریداوە بێدەنگی هەڵبژێرێت.

لە لایەكی دیكەیشەوە رۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆی كەتەلۆنیا نووسیویەتی: مێسی ئەزموونی لە هەڵبژاردنەکانی پێشوو وەرگرتووە كاتێك پشتگیری لاپۆرتای كرد و دوای ساڵێك گرێبەستەكەیان نوێ نەكردەوە و دەرگای یانەكەیان بۆ رۆیشتن بۆ كردەوە، بۆیە لیۆ بڕیاری داوە بە ئاشكرا پشتگیری هیچ هەڵمەتێكی هەڵبژاردنەكان نەكات.

پێگەی دیارییۆ سپۆرتی ئیسپانیا هێمای بۆ ئەوە كرد لە كۆتاییدا هەموو هەوڵی بەربژێر و ركابەرەكان بۆ بەشداریكردنی مێسی لە بانگەشەی هەڵبژاردنەكان شكستی هێنا و ئەو یاریزانە بڕیاریی كۆتایی دا كە لایەنگیری هیچ بەربژێرێك نەكات، لە كاتێكدا لە لایەن یاریزانان و كەسانی نزیكی نێو بارسێلۆنا دەیان پەیامی پێگەیشتووە بەڵام لیۆ هیچ وەڵامێكی روونی بۆ پشتگیری هیچ بەربژێرێك دەرنەبڕیوە و بە تەواوەتی خۆی لە هەڵبژاردنەكان پاراستووە.