وەزارەتی ئەوقاف بۆ دیاریکردنی رۆژی جەژن کۆدەبێتەوە

گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف باس لە وە دەکات، ئێوارەی رۆژی چوار شەممە لیژنەی باڵای بینینی مانگ بۆ دیاری کردنی یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزان کۆدەبنەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی ئاداری 2026، نەبەز ئیسماعیل گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کارو باری ئایینی بە کوردستان24ـی راگەیاندند، ئێوارەی رۆژی چوارشەممە 29ـی رەمەزان لە وەزارەتی ئەوقاف بە هەماهەنگی لەگەڵ لیژنە لاوەکیەکانیان لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان بۆ دیاری کردنی یەکەم رۆژی جەژن کۆدەبینەوە.

گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف گوتیشی، ئەگەر ئێوارەی رۆژی چوارشەممە، مانگ ببینرێت بە بەڵگەی شەرعی ئەوا رۆژی پێنج شەممە دەبێتە یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزان .

هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە، لیژنەی باڵای بینینی مانگ پشت بە بەڵگەی شەرعی دەبەستێت و پشت نابەستێت بە رای فەلەکناس یاخوود رای کەسی یان لایەنێک بەڵکوو بریارەکانی لیژنەی باڵا بینینی مانگ بریارەکە لای خۆیان دەبێت.